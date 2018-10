Tous activa cursos per facilitar la inserció sociolaboral

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Tous ha engegat el Programa Ribera Activa’t per afavorir la inclusió activa de persones en situació vulnerable a través d’itineraris integrats d’inserció sociolaboral. El pla es desenvolupa amb la col·laboració de la Mancomunitat de la Ribera Alta, la vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i el Fons Social Europeu.

Les persones responsables del programa establiran, a través d’una sèrie de sessions individualitzades, tallers grupals i formació especialitzada, per conèixer el perfil ocupacional de les persones participants i dissenyaran un itinerari d’inserció sociolaboral personalitzat. A més, es realitzaran cursos de formació especialitzada per al treball, com el carnet de manipulador d’aliments, de carretiller, manipulador de plaguicides, operari de neteja i per al Servei d’Ajuda a Domicili

. El projecte es durà a terme fins al 31 de desembre de 2018. Les persones interessades a participar al programa han d’acudir a les oficines municipals de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tous, en horari d’atenció al públic, els dilluns i dimecres d’11 a 14 hores.