Tous inicia una campanya contra la mosca de la fruita

Tous, 12 de juny de 2017.La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana facilita gratuïtament els productes fitosanitaris necessaris per a la realització d’un tractament contra la mosca de la fruita en els fruiters d’estiu de plantació regular, la recol•lecció de la qual es va iniciar a partir de l’1 de juny, a més de subvencionar la meitat del trampeig massiu en fruiters i en varietats primerenques de cítrics.

És per açò que l’Ajuntament de Tous ha iniciat una campanya d’informació i difusió per a l’aplicació completa en el seu terme municipal. El producte fitosanitari a lliurar és el lambda cihalotrin 1,5% (CS) p/v. És repartit per a una passada i utilitzat per a la realització de tractaments amb esquer. En cas de parcel•les d’agricultura ecològica de préssec i prunera, el producte a repartir és Spinosad 0,024% CB (P/V). En el cas dels trampes, el producte serà la deltametrina i se subvencionarà el 50 % les trampes presentant un justificant de compra, i sempre per a, com a mínim, una hectàrea de plantació sumant els diferents fruits.

La Regidoria d’Agricultura elabora un llistat independent per a cada varietat i tipus de producció (convencional o ecològica), indicant-se el total de la superfície i la unitat utilitzada. Solament podran subministrar-se productes fitosanitaris per a ús professional a titulars del carnet d’usuari. El termini finalitza el dimecres 14 de juny, inclòs.