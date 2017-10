Transparència i Diputació estudien col·laborar en la implantació de l’administració electrònica

El diputat de Modernització, Ivan Martí, ha mantingut una reunió de treball amb la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, i el sotssecretari de Transparència, Alfonso Puncel, per abordar la possibilitat d’establir sinèrgies entre ambdues institucions amb un retorn directe a la ciutadania

20/10/2017.El diputat de Modernització i Desenvolupament de l’Administració Electrónica, Ivan Martí, ha mantingut una reunió de treball amb la vicepresidenta de la Diputació, Mª Josep Amigó, i el sotssecretari de Transparència de la Generalitat Valenciana, Alfonso Puncel, per explorar la possibilitat d’establir una col·laboració entre ambdues institucions en el procés d’implantació de l’administració electrònica.

A aquesta reunió, el diputat ha explicat a Alfonso Puncel en què consisteix la implantació de l’administració electrònica als ajuntaments de la demarcació de València, fet que està impulsant la Diputació.

Per la seua banda, el sotssecretari de Transparència ha manifestat la intenció del Consell de col·laborar amb aquest projecte. D’aquesta manera, es poden impulsar accions per millorar la formació i fer possible que la ciutadania puga realitzar sol·licituds per a qualsevol administració de l’Estat des de l’ajuntament de la seua localitat.

Segons el diputat “aquesta col·laboració serà profitosa per a la ciutadania i, a més, podem estar preparats quan la normativa de les administracions electròniques entre en vigor en octubre de 2018”.