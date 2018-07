Tyrius Burjassot acomiada el curs amb un multitudinari sopar en el Pati de les Sitges

Connect on Linked in

El curs ha finalitzat per a les sòcies de l’Associació Mestresses de casa i Consumidors Tyrius de Burjassot. Per a celebrar aquest punt i seguit en la seua activitat, ja que tornaran amb força al setembre i per a festejar també que l’estiu ha arribat, la gran família de Tyrius es va reunir, dissabte passat, en el Pati de les Sitges per a sopar entre amics i amigues, de sobaquillo, a la fresca, i amb orquestra de finalització de festa.

Encara que no va poder quedar-se a sopar, pels múltiples i simultanis compromisos d’agenda que aqueix dia tenia, l’Alcalde de Burjassot va voler acompanyar a les sòcies de Tyrius, abans de l’inici de la cenal, aprofitant per a felicitar a la Junta Directiva, al capdavant de la qual està Emilia València, per tota l’activitat cultural i social que desenvolupen al llarg de l’any. Per la seua banda, la regidora de Serveis Socials, Olga Camps, així com altres regidors de l’Equip de Govern sí que van estar acompanyant a Tyrius en aquesta última activitat de la temporada.