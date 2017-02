Un taller pràctic de ràdio a Almussafes ensenyarà les bases d’aquest mitjà als veïns

S’impartirà el pròxim dijous 16 de febrer entre les 16:30 i les 19:30 h. en el Centre d’Informació Juvenil de la localitat

Les inscripcions per a aquest curs, que és gratuït, estaran obertes en l’edifici de L’Arrossera i en el Pavelló Poliesportiu fins al dimecres 15 de febrer

Almussafes, a 9 de febrer de 2017. Almussafes acaba de posar en marxa un nou taller de ràdio en el qual els interessats coneixeran els equips, el guió i la locució d’una emissora de ràdio per Internet. Per a participar en la iniciativa, que es desenvoluparà el pròxim dijous 16 de febrer en el Centre d’Informació Juvenil i és gratuïta, s’ha establit un període d’inscripció, que estarà obert fins al dimecres 15 de febrer. La regidora de Juventut, Davinia Calatayud, anima a tots els almussafenys formar part de la iniciativa.

L’Ajuntament d’Almussafes, a través de la seua Regidoria de Joventut, ha convocat per al pròxim dijous 16 de febrer un taller de ràdio pràctic per a conèixer els equips tècnics i la seua utilització, la redacció del guió i com es duu a terme la locució en aquest mitjà de comunicació.

“Anime a tots els veïns i veïnes a inscriure’s en aquest taller perquè es tracta d’una bona oportunitat per a aprendre les nocions bàsiques necessàries per a crear i desenvolupar espais radiofònics en els quals parlar de les inquietuds dels participants”, assenyala la regidora de Joventut, Davinia Calatayud.

Aquest curs, finançat íntegrament pel consistori i gratuït per als assistents, s’impartirà en les instal•lacions de “Almussafes Ràdio”, l’emissora de propietat municipal situada en la segona planta del Centre d’Informació Juvenil, emplaçada en l’edifici de ‘l’Arrossera’, en la Plaça del Mercat núm. 11.

Els interessats a formar part d’aquesta experiència, que estarà impartida per experts de l’empresa Playmusic, poden inscriure’s fins al pròxim dimecres 15 en el mateix Centre d’Informació Juvenil, en el Pavelló Poliesportiu Municipal o per Internet en la pàgina web www.almussafes.es, en l’apartat “Deporweb”.