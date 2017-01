Un total de 439 corredors participen en la II Sant Silvestre d’Almussafes

L’alcalde, Toni González, i els regidors de Festes i Esports, tres atletes més en la carrera

La segona edició d’esta popular iniciativa congrega a veïns de totes les edats procedents de diverses localitats de la comarca

Almussafes, a 2 de gener del 2017. Dissabte passat per la vesprada els almussafenys van prendre els carrers per a acomiadar l’any amb altes dosis d’esport i bon humor. La segona Sant Silvestre de la localitat, organitzada pel Club d’Atletisme Almussafes, va congregar a quasi 440 atletes, 297 pertanyents a la categoria adulta i 142 a la infantil (amb participants entre els 0 i els 12 anys). La competició va comptar amb inscrits de distints municipis veïns, com Sollana o Benifaió, i amb l’alcalde, Toni González, i els edils de Festes i Esports, Andrés López i Pau Bosch, com a corredors. Igual que en una gran diversitat de poblacions repartides per tota la geografia nacional, esta carrera nadalenca s’ha consolidat a Almussafes gràcies a la bona acollida per part dels veïns i a l’èxit de participació.

Dissabte passat 31 de desembre, el Club d’Atletisme Almussafes va celebrar la segona edició de la Sant Silvestre de la localitat. La iniciativa popular, de caràcter lúdic i festiu, es va dur a terme amb èxit, ja que es van registrar un total de 439 participants, xifra semblant a l’obtinguda l’any passat, repartits en les dos categories convocades. “Des de l’entitat organitzadora volem donar la nostra més sincera enhorabona a tots els corredors i col·laboradors, i esperem que la pròxima edició puga reunir encara a més atletes. La segona Sant Silvestre ens ha deixat una infinitat d’imatges divertides”, afirma la presidenta del club, Puri García.

A les 17 hores va donar començament la carrera infantil, dirigida a joves fins als 12 anys i amb un recorregut de 800 metres, en la qual van competir 142 xiquets amb alegres i originals disfresses. D’altra banda, els majors de 13 anys, un total de 297, van córrer la Sant Silvestre en un circuit de 5 quilòmetres que també va discórrer per distints carrers del nucli urbà i l’eixida i meta del qual estaven fixades en el parc Central, lloc on es van reunir centenars de veïns per a animar als participants i gaudir de l’originalitat de les disfresses que van protagonitzar la competició.

La Falla La Torre i l’Ajuntament d’Almussafes van col·laborar estretament en l’organització d’esta activitat esportiva, per la qual cosa l’alcalde, acompanyat pels regidors de Festes i Esports, Andrés López i Pau Bosch, i la presidenta i secretària del club, van entregar els premis als campions de la prova i als corredors amb les millors disfresses d’ambdós categories.

En la categoria infantil masculina, Rafa Navarrete es va proclamar vencedor i Raquel Escrivà va ser la primera classificada femenina. D’altra banda, Alba Bueno, amb la seua disfressa de vaqueta, i Hugo Ferris, vestit de dragó, van rebre el premi per lluir les millors disfresses d’esta categoria.

Quant a la categoria adulta, el primer classificat absolut va ser Ceferino Ruiz, membre del club Kangurs Benifafió, i Claudia Guillem, del club veí de Sollana, va ser la guanyadora femenina. A més, els premis a les millors disfresses van recaure en Inma, vestida de paella, i en un corredor amb un elaborada disfressa de fregadora Vileda.

Finalment, el brillant conjunt de corredores vestides de bambolles Freixenet es va adjudicar el premi al grup més nombrós amb la millor disfressa i la parella disfressada de nines fofutxes va rebre un guardó especial.

El regidor d’Esports, Pau Bosch, va felicitar els organitzadors pel bon resultat obtingut i per la il·lusió i dedicació amb què han treballat durant les últimes setmanes per a assegurar l’èxit de la segona Sant Silvestre. “Hem sabut mesclar el vessant festiu de la carrera amb el vessant competitiu per a reivindicar la importància de l’esport també en les èpoques assenyalades de l’any. Des del consistori d’Almussafes continuarem oferint tot el nostre suport a les pròximes carreres per a disfrutar, tots junts, de l’exercici i el Nadal”.