Una arrabassadora elimina les soques als patis dels col•legis Alborxí i Lluís Vives

Alzira, 12 de juliol de 2017.– L’empresa concessionària dels servei de manteniment de les zones verdes esta retirant soques als col•legis l’Alborxí i Lluís Vives, ja que s’han hagut de talar prop de cinquanta arbres amb el seu interior completament podrit, la qual cosa representava un perill.

La Regidoria de Gestió Urbanística, amb la finalitat de no causar desperfectes als patis dels centres escolars està utilitzant una arrabassadora per tal de retirar de les soques, els trossos de tronc d’un arbre tallat que sobreïx de la terra i està unit a les arrels.

“Amb este sistema l’arrabassadora aconseguix desfer tant el tronc com les arrels sense trencar el paviment que envolta l’escocell; d’esta manera sense causar cap desperfecte, es pot plantar un nou arbre”, segons Fernando Pascual, regidor de l’àrea.

El que abans podia portar diversos dies és possible hui en menys temps gràcies a l’arrabassadora que amb una broca perfora el tronc i les arrels, esmicolant-ho lentament amb fulles de tall, fins que tot queda triturat. Les restes dels troncs triturats queden com a matèria orgànica per als nous arbres.

Cal recordar que una de les intencions, des de la regidories de Gestió Urbanística i Serveis Públics és aconseguir que no hi haja cap escocell buit a la ciutat d’Alzira, ni en carrers ni en jardins.

De la mateixa manera els arbres ja plantats a la ciutat que no superen el seu període d’adaptació es retiraran per a ser substituïts per noves espècies , “d’esta manera ens assegurem de tindre una ciutat verda alhora que comptem amb zones enjardinades atractives”.