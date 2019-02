Una nova infraestructura que se desenvoluparà prompte, millorarà la situació actual de les federacions esportives valencianes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà juntament amb Josep Miquel Moya i José Gómez han presentat el projecte al Parc Tecnològic de Paterna

“Amb una inversió al voltant de 600.000 euros farem realitat la casa de les federacions esportives valencianes”, són paraules de Vicent Marzà, conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, que ha destacat a la presentació d’una nova infraestructura que millorarà la situació actual d’aquestes federacions.

La finalitat d’aquest projecte que es durà a terme, serà per utilitzar l’edifici com a seu administrativa de les federacions. El president de CONFEDECOM s’ha mostrat agraït per la nova iniciativa i ha destacat que la situació actual de les federacions era inadmissible.

La infraestructura estarà situada al Parc Tecnològic de Paterna i durant deu anys serà gestionat per la CONFEDECOM amb la participació de la Direcció General del Deport.

Un nou projecte que ha tornat la il·lusió a les federacions i que esperem molt prompte veure el resultat.