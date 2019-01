Una Sueca de pel·lícula

Print This Post

La ciutat es presenta a Fitur 2019 com una localització única per a la industria del cine

La capital de la Ribera Baixa s’uneix a la xarxa de ciutats valencianes film-friendly

Sueca s’ha presentat a la Fira Internacional del Turisme FITUR 2019 com un gran plató cinematogràfic. La ciutat i el seu entorn natural són un enclavament únic per al rodatge de produccions audiovisuals, atés que compta amb un clima suau, més de 300 dies de sol a l’any, platges, zones naturals i un patrimoni arquitectònic capaç d’inspirar qualsevol gènere. D’esta manera, el consistori ha fet formal la seua adhesió a Film Valencia, la xarxa de ciutats valencianes amb localitzacions cinematogràfiques, una iniciativa que actua com a enllaç entre professionals, productores audiovisuals i els municipis.

Tot el món coneix el tòpic del cinema com la fàbrica de somnis. El seté art és capaç no només de contar a l’espectador les més variades històries que mai han ocorregut, sinó també de fer-ho en llocs que ni tan sols existeixen, recreats amb decorats, maquetes i efectes visuals. Però la immensa majoria dels films estan ambientats en ciutats i entorns reals, i la capital de la Ribera Baixa té el gust de formar part d’esta xarxa de localitzacions cinematogràfiques, avalada ja per un extens currículum d’impactes a la gran pantalla.

La ciutat de Sueca, amb una gran extensió i varietat de terreny i un entorn paisatgístic únic, el més típic de la geografia i la idiosincràsia valenciana, ha sigut i és l’escenari de diferents produccions cinematogràfiques, que traslladen a l’espectador a diverses èpoques, moments i històries. “Amb l’adhesió a esta plataforma, la ciutat promou i mostra els seus espais més característics i emblemàtics, facilitant així a les productores la recerca de localitzacions per realitzar rodatges, i paral·lelament també impulsa la indústria audiovisual, el turisme i l’economia local al municipi” ha apuntat el regidor de Turisme al consistori, Xavier Masó.

Els paisatges, els arrossars, la marjal i altres racons de Sueca han estat protagonistes de relats arribats a la xicoteta i gran pantalla. És el cas de dos produccions audiovisuals recents: El embarcadero, serie coproduïda per Movistar+ i Atresmedia Studios i El desentierro, el llargmetratge del director Nacho Ruipérez, que va arrassar als premis de l’Audiovisual Valencià amb sis guardons i que ara està nominat a 17 candidatures als Premis Goya, entre elles a la de millor pel·lícula.

Entre les produccions més recents rodades a la ciutat, hi ha també un producte audiovisual 100% valencià. El parany, série ambientada durant la València republicana, aprofità un dels edificis més representatius del llegat modernista a la ciutat, l’Ateneu Sueca del Socorro, fundat l’any 1869 i d’estil art d’ecó. La famosa serie de la televisió valenciana, l’Alqueria Blanca, també va va rodar algunes de les escenes del seu spin off als voltants de la Muntanyeta dels Sants, enclavament emblemàtic situat al cor neuràlgic Parc Natural de l’Albufera de València.

Així també, les seues tradicions i la seua gastronomia i el popularíssim Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca han sigut inspiradors d’altres films estrenats recentment com ara Paella Today i del curtmetratge Sushi Paella, que es va rodar en la mateixa celebració de la final de la 58 edició del certamen.

Pròximament s’incorporaran al catàleg de la plataforma digital totes les localitzacions aportades per l’Ajuntament de Sueca.