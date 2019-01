Una vintena de participants en la baixada del betlem del Cavall Bernat

Connect on Linked in

Este passat diumenge 13 de gener s’ha desmuntat el Betlem situat al cim del Cavall Bernat des del passat 16 de desembre.

Entre la vintena de participants es trobava Francisco Martínez, l’autor de la Creu del Cardenal, que amb 85 anys ha demostrat la seua bona condició física, igual que Alfonso Rovira que prop dels 88 anys va veure complit el seu desitjo d’instal·lar el Belem en la pujada. En ambdues ocasions, tot un mèrit de veterania i força de voluntat, ja que el cim del Cavall Bernat està situat a 587 metres d’altura, molt exigents però que el converteixen en un excel·lent mirador natural des del que es pot contemplar les extraordinàries vistes tant de la comarca de la Ribera, com del Xúquer, l’Albufera o l’extensa costa, i per descomptat, de la multitud de pobles, valls o serralades que ens envolten.

La pujada del betlem és una activitat iniciada pel Centre Excursionista de Alzira, allà per l’any 1959, que va perdurar fins al 1977, moment en que es va extingir el CEA. En l’any 1999, el Museu Municipal va reprende el muntatge del Betlem amb el fi de visitar els indrets més atractius dels paratges de la Murta i la Casella, seleccionant-los pels seus atractius naturals i l’accessibilitat, apta per a tots el públics, ja que en les edicions del CEA, hi havia llocs de difícil accés, sols aptes per als muntanyers, com era el cas del pic de la Serra de les Agulles.

En esta XX edició de la recuperació de l’activitat per pat del Museu s’han superat les déneu ascensions que fera el Centre Excursionista de Alzira, consolidant-se com una celebració tradicional per a molts alzirenys i veïns d’altres localitats que acudeixen a visitar-lo al llarg del mes que esta exposat, sent una original manera de descobrir per a molts espais desconeguts o tan significatius com el Cavall Bernat; la Creu del Cardenal; i el Tallat Roig; en la Murta o el Pla del Barber; l’antic Observatori Forestal “L’Ouet”; la Font de la Teula; o la Ratlla en la Casella, que són el llocs que alternativament acullen el Betlem cada any.

Isabel Aguilar, vicealcaldessa i regidoria de Patrimoni Cultural i Turisme, avança a tots i totes els que estiguen interessats, que la propera pujada es farà el 15 de desembre de 2019 a l’antic observatori forestal conegut com “l’Ouet” en el Paratge Natural Municipal de la Casella en la que serà ja la XXI edició.