Unes borses gegants abanderen la campanya comercial de Nadal a Algemesí

La regidoria de Comerç crea un distintiu per a identificar els establiments que obrin al públic els dissabtes a la vesprada

La campanya “Algemesí ho te tot. Per Nadal compra en el teu poble” es posa en funcionament. Des de la regidoria de Comerç s’ha dut a terme una sèrie d’accions que tenen com a finalitat incentivar les compres en els establiments d’Algemesí en una de les èpoques de major consum de l’any.

Amb aquest motiu, s’han instal•lat uns tòtems publicitaris de dos metres d’altura amb la imatge de la campanya en la plaça del Mercat, el parc Salvador Castell, plaça de la Ribera, carrer Albalat amb Teular, i a l’entrada de la ciutat per la Calandria.

Des del consistori s’ha posat a la disposició dels comerços de la població bosses de tela amb la imatge de la campanya, així com caramels per a regalar als clients. També es divulgarà per les xarxes socials un anunci creat per a impulsar la imatge de compres en la ciutat.

La campanya que es du a terme aquests dies compta amb la col•laboració de l’Associació de Comerços i Serveis d’Algemesí, ACSA, i l’agrupació d’empresaris local, Empal. “La presència dels tòtems publicitaris en els espais cèntrics de la ciutat ha sorprès a la població per inusual. Volem que el comerç local puga sentir que el seu ajuntament està amb ells i els recolza. La intenció és dur a terme accions d’aquestes característiques en les campanyes comercials més importants de l’any”.

Al mateix temps, l’Agència de Desenvolupament d’Algemesí ha elaborat una sèrie de distintius per als comerços que obrin al públic les vesprades dels dissabtes.