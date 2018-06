Unidad Editorial entrega els Premis a l’Èxit Empresarial en la Comunitat Valenciana

Print This Post

L’acte s’ha celebrat a l’Hotel Las Arenas de València

L’Hotel Las Arenas de València a acollit l’entrega dels Premis a l’Èxit Empresarial en la Comunitat Valenciana, atorgats per Unidad Editorial. Els premiats han sigut: el Nou hospital IMED a la categoria d’Iniciativa Empresarial, Zeleros al Premi d’Innovació, Porcelanosa per l’Internacionalització, Consum per la Creació de lloc de treball i Isabel Sanchís, qui ha rebut el Premi Bankia a la Mejor Pyme. Però els més destacats han sigut Ricardo Ciscar, president de Dacsa, a qui ha sigut atorgat el premi a la Millor Trajectòria i Carlos Bertomeu, president d’Air Nostrum, qui ha rebut el reconeixement de Millor Empresari.

Els premis a Millor Trajectòria i Millor Empresari han sigut escollits per un jurat expert en matèria, mentre que la resta han sigut decidits pels lectors d’Unidad Editorial.