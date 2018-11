LA UNIÓ critica que molts problemes del camp segueixen sense denunciar-se, afrontar-se i resoldre’s per la falta de representació agrària a Madrid

Connect on Linked in

Representants de l’organització ha acudit a la concentració de la Unión de Uniones davant les portes del Ministeri d’Agricultura per a exigir #DemocraciaEnElCampoYA

Una representació de LA UNIÓ de Llauradors ha participat en la concentració convocada aquest matí davant del Ministeri d’Agricultura per la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos per a demanar eleccions agràries i denunciar que els problemes del camp seguiran sense resoldre’s perquè, “els qui es reuneixen amb el ministre, no són els representants dels llauradors i ramaders”.

Unión de Uniones, qui començara una campanya després de l’estiu per a demanar #DemocraciaEnElCampoYA, ha reunit a les portes del Ministeri a prop de 300 llauradors i ramaders procedents de diferents CC.AA., entre elles la nostra, per a demanar que es posen les urnes i que els productors puguen triar els qui els representen.

“Mentre no hi haja democràcia, molts dels problemes del camp difícilment es van a resoldre” – ha afirmat Jose Manuel de les Heras, coordinador estatal de Union de Uniones – “Les OPES formen un corralito, però lluny de denunciar els temes que preocupen i que, a més, van de mal en pitjor, estan en silenci, agarrades al seu seient” – ha afegit.

El gasoil agrícola no para de pujar i el petroli de baixar

Un dels temes que Unión de Uniones destaca és l’augment del preu del gasoil, arribant, com comentava recentment, a pujar quatre vegades més al preu del petroli en els últims quatre mesos (de juliol a octubre). Igualment, en la formació dels preus, la major part són impostos. Açò, unit també a un augment de preu dels pinsos, fa que cada vegada siga més difícil traure avant els cultius i les explotacions.

Unión de Uniones insisteix que perquè aquestes situacions es resolguen, al costat de tantes altres com el mal funcionament de la llei de la cadena alimentària, el mal repartiment de la PAC i l’augment de les obligacions o la bretxa entre les zones rurals i urbanes, es necessita objectivitat, voluntat i independència, una cosa que només s’aconsegueix a través de les urnes.

Així mateix, Unión de Uniones insisteix que si es té en consideració els resultats de les eleccions agràries en les diferents CC.AA on s’han fet (Madrid, Castella i Lleó, Catalunya o Extremadura), l’organització s’alça com la segona força més votada.

“Mentre que les Organitzacions Agràries, les seues oficines i els sous dels seus tècnics i sindicalistes depenguen del criteri del Conseller, Consellera o Ministre, estarem venuts“ – ha afegit Jose Manuel de les Heras. –“Sentirem promeses i veurem signatures d’acords lactis, de bones pràctiques comercials, promeses de les Interprofessionals i promeses de polítics que valen menys que el paper en el qual les escriuen.”, ha conclòs.

Unión de Uniones reivindica l’exercici de la democràcia en tots els àmbits i també en el camp i demana a Planas que convoque les eleccions agràries ja i que siguen els llauradors i ramaders els qui decidisquen qui se senten en les taules.

Situació sector lacti

L’organització agrària assenyala que la situació del sector lacti és només un exemple de falta de denúncia i contundència per les OPES que es fan anomenar representatives. Segons el Milk Market Observatory de la Comissió Europea, els preus de la llet a Espanya, sent un país deficitari, es troben un 11% més baixos que la resta d’Europa, la qual cosa es contraposa amb països com Alemanya, Dinamarca, França i Holanda, que tradicionalment es caracteritzen per una sobreproducció de llet, i mantenen preus en origen superiors als espanyols. En aquest sentit, la conseqüència més important recau en nombres d’abandó de l’activitat. Entre gener de 2015 i setembre de 2018 van deixar el sector 3.185 ramaders, la qual cosa representa una pèrdua del 18,6 % dels actius.