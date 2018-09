LA UNIÓ de Llauradors denuncia que la Comissió Europea reconeix concessions en el sector de l’arròs dins de les seues negociacions amb Mercosur

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors posa en evidència que la pròpia Comissió Europea reconeix que per a aconseguir un Acord d’Associació amb els països del Mercosur ha de fer concessions d’accés al mercat de l’arròs. En aquestes negociacions, Mercosur ha exposat clarament diversos interessos econòmics, entre els quals destaca la millora de les condicions d’accés al mercat europeu per a les seues exportacions d’arròs.

En aquest sentit, la pròpia Cecilia Malmström, comissària de Comerç de la Comissió Europea no desmenteix -a una pregunta formulada per l’eurodiputada castellonenca d’Esquerra Unida, Marina Albiol- que la intenció siga la de facilitar l’entrada de fins a 100.000 tones anuals d’arròs als mercats comunitaris procedents dels països del Mercosur a canvi que aquest bloc de països facilite l’entrada avantatjosa de productes procedents de la indústria automobilística.

LA UNIÓ considera que la resposta oficial “posa de manifest que per a Mercosur l’exportació d’arròs a la UE és una de les seues prioritats i que se sumarien a les ingents quantitats d’arròs procedents dels països productors d’Àsia que ja inunden els mercats europeus i posen en perill la producció de la Comunitat Valenciana”.

De concretar-se les negociacions, molt avançades ja, suposarien un colp dur per als productors europeus i, principalment, per als valencians ja que l’arròs que es produeix en aquells països és principalment del tipus japònica (redó), el mateix de les zones productores valencianes.

Per la seua banda, la comissària Cecilia Malmström afirma que són necessàries aquestes importacions d’arròs perquè la producció europea cobreix poc més de la meitat del consum de la UE, però, segons LA UNIÓ, s’oblida d’esmentar la influència que van a tindre aquestes entrades d’arròs de Sud-amèrica sobre els preus del producte i la reducció de renda que va a suposar per als arrossers valencians.

LA UNIÓ, com ja es va manifestar en el CETA o el TTIP, es mostra contrària a aquest tipus de macroacords comercials que només beneficien a les multinacionals i no comporten cap benefici per al productor. Així, insisteix que és necessari que la Comissió Europea realitze un informe exhaustiu de les repercussions econòmiques, laborals, socials i mediambientals que tindria sobre el sector arrosser europeu -i sobre altres sectors- l’Acord d’Associació entre la Unió Europea i Mercosur.

Sobre Mercosur i arròs

Mercosur es va establir en 1991 i engloba a Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai i Veneçuela, que es va unir oficialment al juliol de 2012. També al desembre d’enguany es va signar el protocol d’adhesió de Bolívia, encara per ratificar.

Del grup de països de Mercosur, el principal exportador d’arròs és Uruguai que ja en la campanya 2015/2016 va exportar a la Unió Europea 35.464 tones.

En les negociacions, ambdues parteixen assumeixen la plena liberalització per a tots els sectors de béns industrials en el costat de la UE tant per a escenaris conservadors com a ambiciosos. Pel que fa als productes agrícoles, per a la UE s’aplicaran reduccions aranzelàries parcials per a l’arròs, sucre, carn de remugants i altres carns en tots dos escenaris i per als cereals i productes làctics en l’escenari conservador. En els casos restants, s’aplicarien reduccions aranzelàries del 100%. Per al Mercosur, la liberalització total del 80% de les línies aranzelàries es duu a terme en l’escenari conservador i el 100% en un escenari ambiciós. Aquesta reducció d’aranzels pot resultar també perjudicial per a altres produccions agrícoles i ramaderes.