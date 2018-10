La Universitat Politècnica de València elegix Carlet com a poble pilot per a fer un estudi de les zones verdes

Connect on Linked in

Més de 60 alumnes d’Arquitectura estudiaran durant tot un any Carlet com a espai públic, alguns d’ells han fet hui la primera visita a Carlet com a part de l’assignatura Urbanística 1. En la jornada de hui, els futurs arquitectes han visitat diverses zones de la ciutat i plantejar noves propostes ja siga de creació de nous parcs públics, replantejar la configuració dels que hi ha o bé plantejar millores.

L’alumnat prèviament ja ha conegut a les classes prèvies les zones verdes de les quals disposa el municipi i en la visita de hui han centrat el seu estudi en tres llocs concrets del municipi, com és la plaça del País Valencià i la zona enjardinada del camí dels Depòsits. Un tercer punt d’especial importància és la relació del riu Magre amb la ciutat i per això, els estudiants posaran especial intenció en l’estudi i disseny de futures solucions per a la zona al final de l’Albereda del riu Magre i l’ecoparc, una zona que actualment és un punt crític i que, no obstant això, representa l’espai de major interés.

En el treball que faran els estudiants analitzaran aspectes com l’accessibilitat, l’assolellament, la ventilació, les àrees de joc, la jardineria, el mobiliari urbà i també s’analitzaran els espais des de la perspectiva de gènere i de la participació, indagant en el grau de satisfacció dels usuaris d’estes zones. Al final del curs, 24 equips d’alumnes hauran de presentar un projecte en el qual presentaran les seus propostes respecte a estos tres punts de la ciutat.

L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, ha rebut l’alumnat a l’Ajuntament per donar-los la benvinguda a esta experiència pilot que pren Carlet com a model d’estudi. Ortega ha agraït l’interés mostrat per la Universitat Politècnica de fer este estudi a Carlet i els ha animat a explicar què es pot fer per millorar les zones verdes carletines perquè siguen un lloc de trobada de la ciutadania, un lloc per a jugar i per a descansar.

Este treball es suma a estudis com el realitzat per l’equip d’arquitectes Crearqció i que tenen com a objectiu estudiar i plantejar alternatives per donar-li valora al riu i integrar-lo en la ciutat.