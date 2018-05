La UPCCA de Cullera advertix que la legislació antitabac no dissuadix els més jóvens

Connect on Linked in

La ciutat celebra el Dia Mundial sense Tabac amb accions de conscienciació sobre els perills d’esta addicció

CULLERA. 21-05-18. La Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives(UPCCA) de l’Ajuntament de Cullera ha llançat un advertiment: la legislació antitabac actual no és suficient per a dissuadir els més jóvens dels perills que comporta esta addicció. En els bars i locals d’oci ja no hi ha fum, els llocs de treball són espais on es respira aire net i fumar s’associa cada vegada més amb conceptes negatius. No obstant això, encara hi ha molt per fer en esta lluita, consideren.

Amb motiu de la celebració a Cullera de la ‘Setmana sense fum’, els experts han expressat la seua preocupació perquè detecten que el missatge que el tabac mata no acaba de calar entre els més jóvens

La UPCCA ja va llançar la veu d’alarma fa un temps i apuntà que l’edat d’inici en el tabacanava descendint i se situava en els 13 anys. La situació no ha variat, denuncien, per laqual cosa reclamen que es duguen a terme un altre tipus d’estratègies de cara a estesegment de la població. «Els més xicotets imiten els models dels adolescents de 17 i 18 anys, que ara relacionen fumar shishes amb un estil de vida modern i cool», comenten des de la UPCCA, «com si el que estigueren fumant no fóra tabac». «Tot açò constituïx un ritual d’iniciació», alerten, «que en edats tan primerenques té conseqüències nefastes per a la salut».

Actuacions locals

La unitat de prevenció cullerenca treballa en eixe sentit en l’àmbit local. La Setmana sense fum ha preparat activitats dirigides als alumnes d’infantil, primària i secundària en les quals han pogut experimentar en primera persona les conseqüències del tabaquisme.

Els més xicotets han pogut entrevistar una persona fumadora i una altra exfumadora per a conéixer l’experiència de conviure amb el tabac i sense ell. També s’ha facilitat informació sobre les pipes d’aigua als estudiants de l’ESO i s’ha impulsat un concurs literari en el qual els alumnes escrivien una carta oberta a una persona fumadora.

Hui s’ha instal·lat un stand informatiu en el mercat ambulant que ha comptat amb la visitade la regidora de la UPCCA, Francesca Ortiz, i de l’edil Hugo Font. En el lloc s’ha donat informació sobre el tabaquisme i s’han recordat la relació existent entre tabac i cardiopaties i altres malalties cardiovasculars. Centenars de veïns s’han acostat per ainteressar-se. Sanitaris del centre de salut els han oferit consells perquè deixen de fumar i porten una vida sana.