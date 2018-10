Les urgències de Cullera es reforcen per a evitar desplaçaments a l’hospital

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El servei compta ja amb un metge i un infermer més gràcies a la gestió pública

Després de la reversió a la gestió pública del Departament de Salut de la Ribera, les urgències del Centre Sanitari Integrat de Cullera (CSI de la Diagonal del País Valencià) s’han vist reforçades. Des del passat 1 d’octubre el Punt d’Atenció Continuada (PAC) del CSI compta amb un metge i un infermer més amb la finalitat de millorar l’assistència sanitària que es dispensa als pacients d’esta zona bàsica.

El PAC de Cullera es manté obert de dilluns a dissabte, de 15 hores a 8 hores de l’endemà, i diumenges i festius durant les 24 hores del dia. Este increment en la plantilla del PAC permetrà solucionar els problemes urgents de baixa i mitja complexitat des del mateix Centre de Salut.

D’esta forma, s’evitaran desplaçaments innecessaris fins a l’Hospital Universitari de la Ribera, amb les consegüents molèsties i pèrdua de temps que açò suposa per als pacients.

El reforç forma part d’un increment generalitzat de plantilla per als Punts d’Atenció Continuada de tot el Departament de Salut de la Ribera, que es realitzarà de forma escalonada en les pròximes setmanes, i que respon al compromís adquirit per la Conselleria de Sanitat d’aprofitar el potencial amb què compten els centres d’Atenció Primària —molts d’ells dotats d’equips diagnòstics i llocs d’observació— i fer-los més resolutius.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha valorat esta nova millora que la Conselleria ha implementat en l’assistència sanitària de la ciutat després que també el passat estiu posara fi a les retallades en els consultoris de la platja que havia imposat en els últims anys l’antiga empresa concessionària. «S’està demostrant que la gestió pública posa per davant els interessos dels pacients enfront del negoci. La salut no pot ser una màquina de fer diners», ha remarcat el primer edil.

Per la seua banda, el regidor de Sanitat, Pere Manuel, considera que este reforç s’emmarca dins de les millores dels serveis que des del consistori s’han traslladat als nous responsables de l’hospital després de la reversió. «Pas a pas anem aconseguint que les nostres reivindicacions en matèria de Sanitat es vagen atenent. Hui la Sanitat a Cullera és millor que quan la teníem privatitzada», ha precisat.

No obstant això, el responsable de Sanitat de l’equip de govern considera que «encara hi ha reivindicacions que estan sobre la taula» tot i que confia que estes seran ateses per part de la Conselleria.