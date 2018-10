El valencià Adolfo García guanya el premi nacional d’ASAJA al millor jove agricultor innovador per la seua oferta ecològica i vegana

Connect on Linked in

L’associat de AVA-ASAJA i gerent de Ecoiberope manté la granja familiar i impulsa noves marques de productes cárnicos i vegetals, conserves i precuinats

El valencià Adolfo García Sánchez, gerent de la signatura Ecoiberope especialitzada en aliments ecològics i veganos, s’ha alçat avui amb el premi a el ‘millor jove agricultor innovador’ del V Certamen Nacional Jove Agricultor de ASAJA, una prestigiosa distinció que a més li permetrà formar part de la delegació espanyola en el certamen europeu de joves agricultors que se celebra els dies 17 i 18 d’octubre en la seu del Parlament Europeu a Brussel·les.

En la categoria de ‘millor jove agricultor’ han resultat vencedors els tres agricultors lleonesos Gonzalo Pastrana, Guillermo Marquès i Santiago Santos, que es dediquen a la producció de llúpol ecològic amb destinació a la indústria cervecera artesanal, mentre que el premi a el ‘jove agricultor sostenible’ ha recaigut en el ramader cordovés Rafael Muñoz.

L’emprenedor valencià que ha obtingut el referit guardó acaba de complir 34 anys, és membre de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i ha arreplegat un diploma de mans del ministre d’Agricultura, Luis Planas, i el president de ASAJA, Pedro Barat, durant un acte celebrat a Madrid al que també han assistit el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, així com els vicepresidents Celestino Recatalá i Bernardo Ferrer.

Després de quatre generacions en el sector agroganadero, Adolfo va decidir mantenir l’explotació familiar de cria de vedells a L’Alcúdia de Crespins. No obstant açò, la seua formació com a veterinari, així com la seua inquietud i vocació empresarial, li han portat a donar un salt avance tant en el respecte al medi ambient i el benestar animal com en el desenvolupament d’aliments sans i naturals que s’adapten a les noves tendències de consum. Entre aquestes línies innovadores destaquen productes cárnicos i vegetals, conserves, espècies i plats precuinats 100% ecològics i/o veganos.

A través de la matriu Ecoiberope, Adolfo ha engegat diverses marques: Ressò-ja (elaborats vegetals veganos), Tomasada (elaborat vegetal tipus sobrassada), Veganeso (elaborats vegetals sense lactosa alternatius als formatges tradicionals), Especieco (espècies, herbes i condiments ecològics), La Biogranja (alimentació ecològica) i El Rebost del Regust (venda online i en tendes especialitzades). Els projectes de futur que ara mateix està explorant amplien les línies de negoci, com Veggi Guau, una nova marca que acaba de registrar per a vendre patés vegetals destinats a gossos.

Tal és la demanda que està generant aquesta classe d’aliments que les vies de comercialització no deixen de prosperar tant en xicotets comerços com en supermercats de la gran distribució. L’empresa, que ja compta amb sis treballadors, ha doblegat aquest mateix estiu la superfície de les naus situades a Xàtiva amb l’objecte de multiplicar la capacitat de producció i poder atendre així les creixents comandes.

El cas d’Adolfo constitueix un exemple d’èxit empresarial en un context generalitzat de crisi agrària i abandó de camps. Les claus per a entendre els seus primers passos són, en les seues paraules, “realitzar un estudi detallat de les tendències i gustos dels consumidors, viatjant i aprenent per a açò de les experiències d’altres països europeus, diversificar els ingressos, no parar d’innovar i desenvolupar nous productes, i no rendir-se davant les moltes dificultats que van sorgint, sinó superar-se dia a dia per a seguir millorant”.

ASAJA ha reconegut amb el seu premi el caràcter pioner en l’àmbit nacional del projecte empresarial d’Adolfo García: “He detectat que ací produïm molts aliments ecològics i els exportem en la seua gran majoria a orri, sense elaborar. Per contra, importem productes processats, moltes vegades amb la nostra matèria primera, i aqueix major valor afegit ho paguem a un preu més elevat. Espanya ha d’assemblar-se als seus veïns i apostar fort per aquest sector que compta amb un gran potencial de creixement”.