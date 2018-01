Connect on Linked in

València aprofita les falles com a motor d’igualtat i diversitat

“Casal faller segur i lliure de masclisme i de LGTBIfòbia” serà el missatge que es transmetrà en la primera d’estes campanyes

L’Ajuntament de València ha llançat dos campanyes que preten aprofitar la capacitat de les falles, com a agent transformador i dinamitzador social, per fer arribar els valors d’igualtat i diversitat a la societat valenciana.

“Casal faller segur i lliure de masclisme i de LGTBIfòbia”, eixe serà el missatge que es transmetrà en la primera d’estes campanyes amb cartells adhesius que es repartiran a les comissions falleres interessades, perquè puguen penjar-los als seus casals.

L’altra campanya amb el hastag #volemunesfalles oferirà un decàleg de conducta bàsic per a tindre una bona convivència i una actitud tolerant i oberta, a través d’una sèrie de cartells que també es repartiran entre les comissions i que tractaran qüestions sexistes i masclistes, , però també la xenofòbia o la intolerància cap a la diversitat sexual.

A la roda de premsa també s’ha rcordat que és la primera vegada que a la junta central fallera hi ha una directiva paritària; i que es treballa per garantir que els jurats que valoren les falles no estiguen integrament representants per un únic sexe.