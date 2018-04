València comença a tramitar la renda valenciana d’inclusió

Print This Post

Els centres de servicis socials municipals seran els encarregats de ramitat la nova renda d’inclusió.

L’Ajuntament de València comença a tramitat la renda valenciana d’inclusió el próxim dilluns 23 d’abril. La regidora d’Inserció Sociolaboral, Isabel Lozano, ha presentat hui, al costat de la directora general d’Inclusió Social de la Generalitat, Imma Carda, l’entrada en vigor d’aquesta Llei de la Renda Valenciana d’Inclusió.

Aquesta norma autonòmica garantirà el dret de tindre cobertes les necessitats bàsiques a aquelles persones i unitats de convivència que no disposen dels recursos suficients per fer-ho. A més, els beneficiaris tindran l’opció d’inserir-se en un pla d’inclusió sociolaboral amb la fi de no cronificar la seua situació.

Entre les novetats d’esta prestació econòmica, que substituirà la renda garantida de ciutadania amb diferents modalitats, destaca el fet que reconeix als municipis l’autoritat a l’hora d’atendre les persones en situació de vulnerabilitat i d’exclusió social.