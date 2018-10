València mesura en un projecte pilot les emissions reals del trànsit

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Qualitat Ambiental proposa fer una campanya de conscienciació per a la ciutadania

La Delegació de Qualitat Ambiental, a través del seu Servici de Qualitat i Anàlisi ambiental realitza estos dies un projecte pilot per al mesurament remot de les emissions reals dels vehicles en circulació a la ciutat de València. L’objectiu, segons ha explicat la regidora de Medi Ambient, Pilar Soriano, és el de caracteritzar de forma preliminar les emissions reals del trànsit a l’àrea metropolitana de València, per això s’està mesurant en diferents punts representatius durant 15 dies.

La regidora Pilar Soriano ha manifestat que «des de la regidoria s’ha proposat també fer una campanya de conscienciació per a la ciutadania, desplegant un semàfor intel·ligent que permet informar cada conductor en temps real del nivell qualitatiu de les seues emissions (baixes, mitjanes o altes) durant 2 o 3 dies».

En menys de mig segon el semàfor intel·ligent mostra, a través d’un panell led, un missatge que informa el conductor del nivell de les emissions del seu vehicle. Esta utilitat és perfecta per conscienciar els conductors sobre les emissions reals dels seus cotxes i per donar més visibilitat de la campanya a la ciutadania.

El sistema és un dispositiu que es col·loca a la vora de la carretera per mesurar les emissions reals de cada vehicle que passa per davant. El dispositiu utilitza rajos infrarojos i ultraviolats de baixa intensitat per analitzar a distància els gasos d’escapament a mesura que passen els vehicles.

Mesura instantàniament les condicions de funcionament dels vehicles que passen pel lloc de mostreig (velocitat, acceleració, temperatura ambient, humitat i pressió…). Concretament té en compte contaminants com el monòxid de carboni (CO), monòxid de nitrogen (NO), diòxid de nitrogen (NO2), hidrocarburs (HC), opacitat i partícules (PM).

LA IMPORTÀNCIA DE LA CONSCIENCIACIÓ

Soriano ha explicat que «l’últim informe de l’Agència Europea de Medi Ambient eleva a 487.000 les morts per contaminació atmosfèrica en el vell continent i a 31.520 a Espanya, es dir, mil més que en l’últim any amb dades oficials. És per això que considerem tan importants estes campanyes públiques de conscienciació».

Els contaminants més perillosos per a la salut de la població europea seguixen sent les partícules en suspensió (especialment les més fines, de menys de 2,5 micres), el diòxid de nitrogen i l’ozó troposfèric.

Pel que fa a les localitzacions, són qautre, en els que es mesura dos dies en cadascuna. Concretament són en els carrers Palleter, Avinguda del Cid, San Martí i Artur Piera.

VALÈNCIA I PARIS, EN LA MATEIXA FILOSOFIA

Soriano ha resaltat que «estem treballant en la mateixa línia que París, que hui celebra que la vora del riu Sena s’ha convertit definitivament en una zona per a vianants, classificat com a Patrimoni Mundial per la Unesco, amb la meta d’abaixar els nivells de contaminació. Apostem per ciutats més respirables, més amables i més nostres».

Per la seua banda, el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha destacat «la importància d’esta accció perquè totes les persones siguen coneixedores de la qualitat de l’aire que respirem: que en les nostres ciutats, segons els informes de les agències internacionals de salut és molt millorable. I tenint constància de les dades objectives, es podran impulsar les mesures per a millorar-la».