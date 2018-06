Valoració nomenament Luis Planas com a nou ministre d’Agricultura

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors, davant el nomenament de Luis Planas com a ministre d’Agricultura, li trasllada la seua enhorabona i la seua col·laboració, alhora que desitja que s’engegue com més prompte millor perquè avance en els temes que es va deixar en el tinter la ministra sortint i uns altres que segons el parer de l’organització són molt necessaris i que la ja ex-ministra no va voler abordar.

Esperem que en ser valencià i en tenir experiència com a gestor en el sector agroalimentari, en haver sigut conseller de la Junta d’Andalusia, defense a l’agricultura mediterrània; així com que el seu treball en la Unió Europea també li ajude a negociar la futura PAC, i a elaborar un pla nacional que corregisca les deficiències i desequilibris constatats en l’aplicació de la PAC vigent. En aquest sentit, l’organització insisteix a rebutjar les importants retallades plantejades amb l’eixida del Regne Unit i el desplaçament de l’atenció cap a polítiques restrictives de tipus agroambiental sense cap tipus de contrapartida o ajuda, alhora que es potencien tractats amb països tercers que faciliten la competència deslleial de productes importats que no compleixen els mateixos requisits que els europeus. També considera que ha de fer un esforç per a pressionar a Brussel·les a extremar els controls en frontera per a evitar l’entrada de plagues i en aquest aspecte li reclamarà que considera la Xylella fastidiosa com un “problema d’Estat”.

Igualment, LA UNIÓ considera que Planas ha d’impulsar un canvi per al bon funcionament de la cadena alimentària i una revisió de la seua millora perquè ha tingut un curt recorregut, atès que tant la indústria com la distribució continuen sent els màxims beneficiaris de la cadena a costa de productors i consumidors. En aquest sentit el nou Govern tindrà, a més, que aplicar, una vegada aprovada, la Directiva de Pràctiques Comercials Deslleials.

“La PAC no deixa de ser una ajuda” – afirma LA UNIÓ –“No ens cansem de repetir que la renda dels agricultors i ramaders es guanya en el mercat, però des del Ministeri i des de la UE i el Govern han d’esforçar-se a promocionar unes regles de joc net i iguals per a tots” – afigen.

LA UNIÓ donada la separació de les carteres d’Agricultura i Medi ambient, demana que el nou Ministeri, amb Luis Planas al capdavant, perseguisca d’a prop el desenvolupament de la futura Llei de Canvi Climàtic, perquè es tinga en compte als agricultors i ramaders i no acabe per imposar esforços impossibles d’assumir per al sector agrari o que comprometen la competitivitat de les explotacions agràries.

En l’agenda de les qüestions a les quals el nou ministre ha de dedicar la seua atenció, l’organització col·loca alguns temes com el replantejament dels protocols i les indemnitzacions en sanitat animal, excepcions justificades en la protecció d’obtencions vegetals, la superació de les diverses bretxes que separen el mitjà rural de l’urbà, la legitimació real de les interprofessionals, la recuperació dels pressupostos d’agricultura i impulsar un debat anual en les Corts sobre l’Estat de l’Agricultura i el Mitjà Rural.

D’altra banda, en les seues relacions amb la resta del Departaments del Govern, Luis Planas haurà de promoure un tractament de tarifes i contractes adequats per al regadiu; una millora de la fiscalitat agrària, també en alguns inputs com el gasoil; la correcció de les valoracions excessives de construccions agràries que obliguen a desmesurats i injustificats pagaments de l’IBI rústic i un ajust de les normes laborals i de seguretat social per als autònoms agraris.

Finalment, LA UNIÓ reclama que el recentment nomenat ministre d’Agricultura desempolse el compromís d’altres governs i convoque, per fi, eleccions al camp demostrant, que es vol una interlocució amb els vertaders representants dels agricultors i ramaders, nomenats per ells mateixos i no pels polítics d’aquesta forma, que té intenció de canviar coses i fer arribar la democràcia també al camp.