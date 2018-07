Els veïns i veïnes de la urbanització El Racó ja tenen aigua potable de qualitat

Print This Post

Alzira 02 de juliol de 2018. Des del dia 19 de juny el veïnat de la urbanització El Racó ja disposa d’aigua potable i de qualitat, per al consum habitual.

Una vegada finalitzades les obres de connexió i restablida la connexió correctament a tota la urbanització d’El Racó, l’empresa concessionària del servei ha realitzat l’anàlisi pertinent per conèixer la qualitat de l’aigua a temps reial i el seu consum, sent a hores d’ara 14ml l’índex de nitrats per litre d’aigua. Una nivell quasi insignificant, comparat amb els 60 o 70 ml que s’enregistraven amb anterioritat.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, assegura que “volem assegurar-nos que tots els veïns i veïnes de la urbanització, siguen coneixedors i conscients que l’aigua que arriba a les seues aixetes, és totalment potable i reunix totes les condiciones de salubritat amb la millor qualitat enregistrada fins ara . No només hem apropat l’aigua de qualitat a la urbanització, també hem millorat la xarxa de connexions, evitant les pèrdues i trencaments, com també anivellar la pressió de l’aigua perquè arribe en condicions a les cases. Sens dubte un gran pas cap a la millora i comoditat del veïnat”.