És vergonyós que el poble més gran del Magre no forme part de la Mesa

Connect on Linked in

El govern d’Algemesí fou avisat de les tres reunions dela Mesa però no han assistit a cap.

No han donat suporta la Ruta del Magre ni s’han reunit amb la Confederació.si cal, presentarem una moció per a adherir-nos

La població riberenca més gran per la que travessa el riu Magreés Algemesí. No sols és la més gran, sinó que a més és on desemboca en el riu Xúquer, en una zona de bosc de ribera d’alt valor ecològic. Però el govern d’Algemesí passa olímpicament del Magre. Fa uns mesos set municipis riberencs decidiren treballar conjuntament pel futur d’aquest riu i potenciar-lo. I ho feren constituint la

Mesa del Magre. Han realitzat tres reunions, i de totes elles l’equip de govern d’Algemesí tingué notícies, però no tenen ganes de treballar ino han anat, han passat del tema. Això ha comportat que la primeraRuta pel Magre, que anà d’Alfarb a Guadassuar, s’haja organitzat sense la participació i implicació de l’ajuntament més gran del final de la conca del Magre, Algemesí.

Eixa ruta comptà amb la presència de diferentsalcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels pobles que travessa elMagre, però no compta amb camp membre de l’equip de governmunicipal. L’únic partit d’Algemesí que donà suport i difongué eixainteressant iniciativa fou M+S ALGEMESÍ, essent el seu portaveumunicipal l’únic regidor que assistí a la Ruta.

Aquesta indiferència no pot tornar a donar-se. Algemesí ha de ser un dels puntals de la segona Ruta pel Magre quan es faça l’any

que ve. No és de rebut que els ciutadans d’Algemesí que participàrem eneixa Ruta ho férem gràcies a la inversió i finançament d’eixos ajuntaments, ni que ens tinguérem que buscar la vida per a participar, ja que al nostre municipi ni ens podíem apuntar.

Però això no és tampoc el més greu. El més greu és que els Mrepresentants de la Mesa del Magre s’entrevistaren el passat dimarts amb el Comissari d’Aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i òbviament no pogueren traslladar a aquest organisme els problemes o actuacions a fer en aquest riu en el terme d’Algemesí, ja que Algemesí no forma part de la Mesa.

Com a algemesinencs sentim vergonya d’aquesta sonora i comentada absència. Algemesí no sols deuria ser membre fundador de

la Mesa, sinó que, per volum de població, deuria de ser un dels que més empentara el projecte. Però dissortadament no ho som.

No tenim paraules per descriure la decepció que ens ha provocat aquesta desídia de l’actual equip de govern, ni per expressar la manca de sensibilitat ecològica i mediambiental que denota. Per això exigim una ràpida rectificació d’aquesta postura i per tant una adhesió oficial immediat a la Mesa del Magre. Algemesí ha de ser membre de ple dret

d’aquesta mesa.

De no produir-se motu propio tal adhesió per part de l’equip de govern M+S ALGEMESÍ presentarà per al plenari de juny una

moció per tal que siga el plenari qui s’adherisca.

Donat l’interés que nosaltres tenim per aquest projecte, i si l’equip de govern no pot anar-hi, nosaltres ens oferim a representar al nostre municipi en la Mesa, coordinant-nos, evidentment, amb l’equip de govern. El que tenim clar és que Algemesí no pot viure, ni físicament ni anímicament, de cul al Magre.