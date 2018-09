Vesprada amb tobogans aquàtics i nit de misteri i enigmes amb un Scape Room a la Casa de Cultura de Picassent

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La diversió va ser clau ahir per la vesprada amb els 2 tobogans aquàtics instal·lats als carrers Morella i Jaume I. Allí, centenars de xiquetes i xiquets disfrutaren d’una vesprada de pura adrenalina.

La Casa de Cultura es va convertir ahir per la nit en una màquina del temps, on les persones participants tractaren de resoldre diferents enigmes i codis numèrics, propis d’esta activitat, per, seguint el guió de la mateixa, salvar el món del llançament de diversos míssils.

Vora 120 persones disfrutaren d’esta activitat que s’emmarca dins de la celebració del desè aniversari de la Casa Jove La Torta. El treball en equip va ser la clau per poder eixir de les sales on es va desenvolupar este joc.