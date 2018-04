Voluntaris d’un Programa Europeu realitzen tasques de conservació de la natura

Print This Post

Alzira, 20 d’abril de 2018.- Els voluntaris que formen l’equip vinculat al Programa Europeu “Youth in Alzira for Nature Conservation”, que coordinen els departaments d’IDEA i de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alzira, estan desenvolupant, des de principis del mes d’abril, diferents tasques. Ahir mateix van accedir a l’Observatori de l’Ouet a retirar el fem acumulat després de les festes de Pasqua.

Si bé, la seua tasca és diversa, des de les accions informatives a les excursions en el Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella, passant per la vigilància i prevenció d’incendis en tot el terme municipal o la de neteja de residus en punts d’alt valor natural. Els voluntaris es desplacen amb bicicleta per a realitzar la seua feina.

El programa s’estendrà fins a setembre d’enguany, i vist el bon resultat ja es treballa en sol•licitar una nova subvenció que combine voluntaris estrangers amb voluntaris d’Alzira.

El grup actual està compost per tres joves que procedixen de Bulgària, Eslovàquia i França, i tenen el seu domicili a Alzira, on s’han integrat ràpidament tant en la vida pròpia com en els departaments amb què treballen.

El regidor de Medi Ambient, Pep Carreres, ha manifestat: “Sempre són positius els programes que redunden en benefici de la natura i, en este cas, el que ens ocupa ho fa amb la conservació del Paratge Natural Municipal i amb altres aspectes molt importants per al manteniment del nostre entorn natural”.