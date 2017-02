Vora 200 alumnes participen en la plantada escolar pel Dia de l’Arbre a Sueca

Sueca renovarà el programa Arbres a l’aula en el nou curs escolar

L’alumnat participant en Arbres a l’aula ha plantat 40 exemplars nous d’arbres en la clausura del programa d’educació ambiental

Sueca, 09/02/2017.Carrasques, pins, garrofers i lledoners. Estes són les quatre espècies protagonistes del programa Arbres a l’aula, una iniciativa d’educació ambiental impulsada a Sueca pel consistori al llarg del darrer curs. L’alumnat implicat, vora 200 escolars de segon cicle de primària, ha participat este dijous en la cloenda del programa amb una plantada popular en una zona ajardinada del Polígon Industrial de Sueca, El Teular.

El programa d’educació ambiental, íntegrament municipal, compta amb la complicitat de la comunitat educativa de Sueca. Durant tot el curs, els escolars han aprés a tenir cura d’estes quatres espècies autòctones, a les aules i a casa, i han adquirit més coneixements sobre la vegetació típica de la nostra zona. Per a això, els escolars i els professors han comptat amb l’agenda de l’arbre, un llibret didàctic que aborda l’estudi d’estos exemplars. A més a més, l’equip d’experts ambientals que ha coordinat el programa ha assessorat el professorat en el seguiment de les activitats i ha realitzat també visites periòdiques a les aules per resoldre els seus dubtes.

La regidora de Medi Ambient, Isabel Jiménez, ha acompanyat els escolars al llarg de la jornada. Jiménez, que ha valorat molt positivament esta primera experiència amb Arbres a l’aula, ja ha avançat que el consistori renovarà el programa per al nou curs, vist l’èxit que ha tingut sobretot entre els escolars dels set col·legis participants de Sueca, el CEIP del Perelló i el CEIP del Mareny de Barraquetes.

La plantada, que ha posat punt i final a este primer cicle del programa, ha resultat una activitat d’allò més divertida i profitosa. Els escolars, dividits en grups, han participat activament en la jornada, identificant primer el color corresponent al seu col·legi en cada forat, disposant l’exemplar i regant-lo per assentar la terra. Tot seguit, després de l’esmorzar, s’ha oferit un got de suc de taronja ecològica a tots els alumnes, amb taronges conreades prop de casa i acabades de collir. I per últim, Jiménez ha lliurat, en representació del consistori, un diploma a cada col·legi participant en reconeixement de l’excel·lent treball realitzat en esta primera edició.

L’equip coordinador del programa Arbres a l’Aula s’ha encarregat de les tasques de condicionament prèvies del parc i ha participat ajudant a tota la xicalla també en l’activitat de la plantada.

Les brigades municipals se’n faran càrrec de regar i vigilar el creixement de les plantes, per tal d’assegurar l’èxit dels nous exemplars. No obstant això, tant la titular de Medi Ambient com l’equip del programa Arbres a l’Aula, han convidat als alumnes a visitar periòdicament el parc per comprovar in situ i en primera persona l’evolució de l’arbre i seguir cuidant d’ell, integrat ja en este espai verd.