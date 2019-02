Xirivella ha celebrat la 4ª edició de la Setmana de l’Arbre

Connect on Linked in

Un total de 6 col·lectius i 8 centres educatius han plantat 35 arbres i 221 arbustos

Xirivella ha viscut la setmana Participativa de l’Arbre del 28 de gener al 2 de febrer, una activitat que per quart any consecutiu s’organitza des de la regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat que dirigix Boro Montroy. Un total de 6 col·lectius han participat en la plantació de 35 arbres i 221 arbustos en diferents punts de Xirivella, i, durant tota la setmana, 8 centres educatius de la localitat han plantat també diferents espècies dins dels recintes escolars o als voltants.

Entre les quasi 45 espècies diferents d’arbres i arbustos plantats enguany podem distingir el timó, el magraner, l’herba-sana, la garrofera, el llorer, el taronger, el xiprer, les oliveres… entre altres.

Els 8 centres educatius del municipi que han fet enguany plantacions, gràcies a la participació dels equips directius i docents, han sigut el CEIP Ramón y Cajal, CEIP Gregori Mayans, CEIP Rei en Jaume, IES Ramón Muntaner, IES Gonzalo Anaya i també hem comptat amb la participació del CEIP Vicente Tosca, del Centre Ocupacional i del CPFPA Enric Valor.

Este 2019, a la Setmana de l’Arbre, han col·laborat distints col·lectius del municipi, destacant la presència de Xirivella Comercial i Professional Associada (XiriComPra); el Col·lectiu Feminista Victòria Sau, la Federació Veïnal, les jubilades i jubilats del barri de la Llum i l’Agrupació Ecologista La Xiri. Tots estos col·lectius han participat en la jornada de plantació simultània el dissabte 2 de febrer. A més a més, el Centre Jove va preparar diferents activitats en commemoració a esta setmana el divendres 1 de febrer a la vesprada, dirigides a la joventut de Xirivella.

En paraules del regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Boro Montroy, “Any rere any, no ha deixat de créixer la participació en una setmana intensa per al personal de jardineria de l’Ajuntament, però molt emotiva i gratificant. Després d’estos quatre anys, amb una inversió de més de 120.000 €, hui tenim una Xirivella més verda, sensible i conscient de la importància dels arbres i els espais verds en l’entorn urbà”.

L’alcalde de Xirivella, Ricard Barberà, conclou “Durant esta legislatura, s’han consolidat dues setmanes ben importants des de la perspectiva de la mobilitat i sostenibilitat. Una és la setmana de la mobilitat i l’altra la de l’arbre. Enguany, hem comptat amb més col·lectius involucrats i per tant, amb la plantació de més arbres”.