XIV Congrés de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders celebra este cap de setmana vinent el seu XIV Congrés a Alboraia (Horta Nord), en el qual està previst que participen prop de 200 persones delegades en representació de totes les comarques de la Comunitat Valenciana i dels diferents sectors.

Este XIV Congrés porta per lema “Solucions per a una agricultura i ramaderia de futur”, amb el hastag #LaUnióSomFutur, i culmina tot un procés precongressual celebrat per tot el territori en el qual s’han celebrat congressos en totes les comarques que han renovat les seues juntes.

Els estatuts de LA UNIÓ marquen la realització de Congressos cada quatre anys convertint a l’organització en la més democràtica, participativa, plural i independent del nostre territori. En el Congrés existeix l’oportunitat de fer valdre els drets com a persones associades i entre aquests destaca la de poder triar i ser triat, decidir qui han de representar i defensar els interessos, així com quin tipus de política agrària és l’adequada i el tipus d’organització que es desitja.

En aquest sentit, en el Congrés del dissabte i diumenge es presentarà l’informe general de la Comissió Executiva i es debatrà i aprovarà la ponència de política agrària que marcarà les directrius bàsiques per les quals aposta l’organització per als pròxims quatre anys. També es renovarà la Comissió Executiva i en aquesta ocasió a més toca relleu en la Secretaria General després dels vuit anys de mandat per part de Ramón Mampel al capdavant de la mateixa, tal com marquen com a límit els estatuts de l’organització.

En estos moments hi ha vuit candidats a la Comissió Executiva, encara que fins a les 16 hores del dissabte existeix la possibilitat de presentar-se-, que hauran de decidir en el Congrés -jornada del diumenge al matí- qui serà finalment el nou Secretari General de l’organització més representativa i implantada de la Comunitat Valenciana.