La XXIV Fira Gastronòmica de l’Alcúdia obrirà les portes del 6 al 9 d’octubre

50 expositors, food trucks, espais de restauració i fira d’atraccions

Show Cooking en directe de participants en MasterChef 2018

20.000 metres quadrats dedicats a gaudir dels sentits

Dissabte 6, a les 11.30 del matí, serà la inauguració oficial de la 24a Fira Gastronòmica de l’Alcúdia, a la qual assistiran representants de les entitats patrocinadores junt amb l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, la corporació municipal i el president de l’Associació Fira Gastronòmica, Lluís Ribera. Tot seguit la fira quedarà oberta al públic.

La Fira se celebrarà durant els dies 6,7,8 i 9 d’octubre al parc de la Fira Gastronòmica de l’Alcúdia, en horari de 10 a 14 i de 17 a 22 h. per als expositors i des de les 11 del matí fins les 12 de la nit per als espais de restauració.

Les novetats del 24 aniversari

A més de la oferta tradicional de carns i embotits casolans, formatges, saladures, dolços i pans artesans o les bodegues valencianes, que tenen ja la seua clientela fidel a esta Fira, cada any procurem aportar noves propostes de qualitat.

Enguany comptarem amb dues sessions de Show Cooking que tindran lloc just a l’entrada de la Fira Gastronòmica, diumenge dia 7 d’octubre a les 13 hores i dilluns dia 8 a les 20 hores. Els protagonistes seran Toni Carceller i Jorge Esteban, participants a l’edició de 2018 de MasterChef. Ambdós realitzaran en cada sessió un plat principal i un postre respectivament, davant el públic que vulga acudir a la cita.

Gastronomia i cultura, un bon maridatge

El mateix dia de la inauguració, dissabte 6 d’octubre, a les 18.30 hores i a l’entrada del parc de la Fira Gastronòmica, tindrà lloc un concert de la Banda Juvenil de la Filharmònica Alcudiana. Eixe mateix dia, a 50 metres de l’entrada de la Fira, a la rotonda del Monument a la Música, es donarà la eixida a les 21 h. al IV Trobafocs dels Dimonis Enroscats de l’Alcúdia, que recorrerà l’avinguda Antoni Almela fins al Monument a la Sènia, on tindrà lloc el gran final piromusical.

A les 11 de la nit, mentre continua la fira tradicional, l’espai de restauració i les atraccions, actuació de l’orquestra La Valencia i, seguidament, Tumbalea Revolution, junt al recinte Firal.

El regidor de comerç, Rubén Grau, ha organitzat també paral·lelament a la fira el Museu Obert, al qual 41 artistes locals exposen les seues obres en 74 comerços del poble, i que tindrà presència a través d’una caseta informativa a la pròpia Fira Gastronòmica.

El XI Concurs de Putxero Valencià i Postres de Kaki de la Ribera

Organitzat també per l’Associació Fira Gastronòmica, el concurs arriba enguany a la seua onzena edició amb molt bona salut. 18 restauradors de prestigi de la Comunitat Valenciana es donaran cita, dilluns 15 d’octubre, a los Salones Siglo XXI de l’Alcúdia, per a optar als premis del jurat que els coronen com Millor Putxero o millor Postre de Kaki 2018.