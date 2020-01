1 milió de caramels en la Cavalcada de Reis de Torrent

Connect on Linked in

La Cavalcada de Reis de Torrent, històrica aquest 2020

Un any mes Torrent va gaudir de la seua tradicional Cavalcada de Reis, una cavalcada més que especial

Més d’un milió de caramels, més de 10.000 pilotes i pelutxos, 13 comparses, focs d’artifici però sobretot emoció, i il·lusió la de tots els xiquets i xiquetes de Torrent que esperaven des de primera hora de la vesprada per tal de veure de prop als tres reis mags que arribaven a Torrent a les 16h de la vesprada per fer algunes visites molt especials als majors de Torrent abans de començar el recorregut de la Cavalcada

Un any en el qual el consistori Torrentí ha volgut construir una cavalcada baix el lema Per on venen els Reis pregunta-li a la iaia, les persones més sabies de cada familia

Un dispositiu amb més de 100 persones entre Policia Local, Policia nacional, Creu Roja i Protecció Civil han vetlat durant tota la vesprada per la seguretat dels milers d’assistents a la cavalcada