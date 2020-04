126 detinguts i 10.010 sancionats per Policia Nacional i Guàrdia Civil per infringir aquest dimarts el confinament

Connect on Linked in

Aquest passat dimarts, agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut a 126 persones i elevat 10.010 propostes de sanció per infraccions a les normes de confinament adoptades per a frenar la pandèmia del COVID-19.

A continuació, transcripció de la intervenció dels portaveus policials en la roda de premsa posterior a la reunió del Comité Cientificotècnic COVID-19 d’aquest dimecres:

CAP DE L’ESTAT MAJOR DE LA GUÀRDIA CIVIL, GENERAL JOSÉ MANUEL SANTIAGO

“Aquest dimarts es va complir un mes des que es va decretar l’estat d’alarma. És un bon moment per a fer balanç del treball realitzat pels homes i dones de la Guàrdia Civil que han prestat servei a les ciutats, pobles i carreteres del nostre país i que han dirigit els seus esforços, juntament amb la resta de la societat, a la lluita contra el COVID-19.

La nostra labor, durant aquest mes, s’ha centrat, fonamentalment, en quatre eixos d’actuació:

• vigilar el compliment de les mesures acordades durant l’estat d’alarma;

• garantir el funcionament dels serveis essencials;

• auxiliar i protegir a les persones i col·lectius més vulnerables;

• i reforçar la prevenció dels delictes, en general, i de la cibercriminalidad en particular.

En el primer d’aquests eixos, vigilar el compliment de les restriccions, la Guàrdia Civil:

• ha realitzat un total de 263.393 controls en espais públics, una mitjana de 10.131 per dia;

• en els quals s’ha identificat a 2.605.174 persones, 3.502 a l’hora;

• s’ha controlat a 67.637 vehicles,

• i s’han formulat un total de 154.599 denúncies.

En una anàlisi ràpida de les dades, podem veure com:

• En els primers dies el nostre treball es va centrar, si em permeten l’expressió, a fer labor pedagògica i informar la ciutadania del que suposava l’Estat d’Alarma, especialment, per a la seua mobilitat.

• Després, hem anat sent més exigents amb els incomplidors, que en moltes ocasions han sigut reincidents i alguns han acabat detinguts i fins i tot a la presó.

Després d’aquesta succinta anàlisi, la principal conclusió que m’agradaria destacar és el grau de maduresa, responsabilitat i solidaritat de la societat espanyola, perquè el 94,07 per cent dels ciutadans identificats durant tot aquest temps s’estaven desplaçant per causes justificades. Per tant, i especialment per respecte als qui compleixen les normes, continuarem sent implacables amb els insolidaris que no les compleixen i que posen en risc la salut de tots.

En el segon eix, el de garantir el funcionament dels serveis essencials, durant tot aquest temps s’han dut a terme un total de 28.406 entrevistes i reunions amb diferents autoritats i col·lectius, com a administracions locals (alcaldes, regidors o representants municipals) i centres mèdics.

Com a tercer eix, la nostra actuació s’ha centrat de manera especial en la faceta benemèrita, característica de la Guàrdia Civil, assistint i auxiliant a les persones més necessitades i vulnerables, entre les quals destaquen:

• els serveis humanitaris, rescats i auxilis, especialment a persones majors (25.459);

• les entrevistes amb personal de residències de majors (8.617);

• i també hem posat especial èmfasi a protegir a les víctimes de violència de gènere (39.681).

• En total en aquests tres tipus d’activitats que he assenyalat, els guàrdies civils hem realitzat 73.937 actuacions.

En el quart eix, orientat a reforçar la prevenció dels delictes en general i la cibercriminalidad en particular, hem posat especial obstinació a vigilar i protegir els supermercats, farmàcies i xicotets comerços. A més, hem focalitzat el nostre esforç a previndre i investigar els possibles delictes que pogueren cometre’s a través de la xarxa (fraus, programes maliciosos o desinformació), que en aquesta situació de confinament s’ha convertit en una eina essencial per a relacionar-nos amb els altres, treballar, realitzar compres o, simplement, mantindre’ns informats.

Com a veu i imatge dels més de 76.000 homes i dones que componen la Guàrdia Civil, i des de la vocació de servei permanent i la proximitat al ciutadà que ha caracteritzat a la nostra institució en les seues 176 anys d’història, vull assenyalar que tota aquesta labor s’ha pogut dur a terme gràcies a la lleial coordinació del conjunt de servidors públics i amb els professionals dels diferents sectors essencials, i a la compromesa col·laboració de la ciutadania”.

SUBDIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANS I FORMACIÓ DE LA POLICIA NACIONAL, COMISSÀRIA PRINCIPAL PILAR ALLUÉ:

“No tinguen dubte que la lluita contra el virus és el nostre objectiu fonamental. Els 68.000 agents que componen la Policia Nacional estan totalment compromesos en aquesta missió, treballant amb dedicació i professionalitat al servei de tots els ciutadans i vetlant per minimitzar aqueixes conductes irresponsables que encara s’estan produint.

Com ja he repetit en altres ocasions, el delinqüent no descansa, però la Policia Nacional tampoc. Les nostres unitats especialitzades mai han baixat la guàrdia des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, i el treball de prevenció, investigació i repressió de la delinqüència, en qualsevol de les seues modalitats, no ha cessat en cap moment.

Com saben, la lluita contra el narcotràfic és un dels nostres principals objectius i en aquesta època de crisi sanitària que estem vivint continuem investigant a les organitzacions dedicades al tràfic d’estupefaents. Especialment destacable és el treball que continuem realitzant en aquelles zones on el narcotràfic té una incidència especial, com en el Camp de Gibraltar, on la Policia Nacional va posar en marxa l’any passat un pla de xoc i que, fins i tot en aquesta època de confinament, continua donant excel·lents resultats.

I un clar exemple dels quals els dic són dues investigacions que han acabat recentment. D’una banda, la detenció de dotze persones a Huelva i Sevilla que conformaven una organització de narco-transportistes d’haixix a gran escala. Aquesta operació, duta a terme amb l’Agència Tributària, ens ha permés desmantellar una destacada xarxa de transport de droga a través de les costes de Huelva. Els policies van confiscar més de dues tones de droga i dues ‘planeadoras’ amb motors de gran potència. Tots els detinguts han ingressat a la presó.

I també destacar la intervenció duta a terme en els voltants del Vedat de Doñana. En aqueixa zona, la Policia Nacional té desplegat un dispositiu per a detectar la presència de narcolanchas que, aprofitant-se del canal del riu Guadalquivir, s’endinsen en terra per a descarregar haixix. A causa de l’orografia de la zona, els agents despleguen habitualment un sistema de drons per a obtindre una visió adequada de tot el recorregut fluvial.

Fruit d’aqueix dispositiu, dissabte passat van ser detinguts dos joves que navegaven pel riu a bord d’una llanxa pneumàtica semirrígida, un tipus d’embarcació habitualment utilitzada per al transport d’haixix. En albirar al dron, tots dos es van llançar a l’aigua i van intentar fugir sense èxit, ja que van anar finalment detinguts per un delicte de contraban.

Tedax Sevilla COVID

El nostre compromís en la lluita contra el virus és total. Les diferents unitats que componen la Policia Nacional han posat a la disposició de la societat tot el seu talent i els coneixements específics de la seua especialitat per a col·laborar en aquest esforç comú que ens ha unit a tots.

La nostra unitat TEDAX-NRBQ de Sevilla participa en un nou i important projecte que acaba de començar. Es tracta d’un projecte finançat per l’Institut de Salut Carles III, dependent del Ministeri de Ciència i Innovació, i que uneix a diferents institucions radicades a Andalusia per al disseny d’un prototip capaç de detectar el COVID-19 depositat sobre superfícies de diferents materials, és a dir, que permeta “veure” al coronavirus. Per a això es combinaran tecnologies òptiques ja existents amb intel·ligència artificial.

Es tracta d’un gran desafiament científic i tecnològic, tant per l’escassa informació de què es disposa sobre el virus –per exemple, la seua interacció amb la llum o amb superfícies- com per la seua minúscula grandària. Per a això s’ha creat un equip multidisciplinari de científics integrat per representants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de Sevilla, l’Hospital Universitari Verge de la Rosada, l’Institut de Biomedicina de Sevilla, la Xarxa Andalusa de disseny i translació de Teràpies Avançades, l’Observatori Astronòmic de Calar Alt (Almeria), el Projecte HUMAINT del Joint Research Centre de la Comissió Europea i Corporació Tecnològica d’Andalusia i, com he comentat anteriorment, el TEDAX-NRBQ de la Policia Nacional.

Les unitats TEDAX-NRBQ de la Policia Nacional són tot un referent en la desactivació d’explosius, ja que aqueix és la seua comesa més popular, però també són especialistes en defensa nuclear, radiològica, biològica i química. En aquest projecte que comença, posaran al servei de l’equip de treball tots els seus coneixements en treball de camp, especialment en la realització i recollida de proves en espais oberts o entorns generals.

És evident que avançar en aquest projecte suposarà una gran contribució als esforços per contindre la pandèmia i evitar nous contagis, ja que permetrà detectar amb precisió les superfícies contaminades mitjançant una anàlisi ràpida i sense contacte.

Detinguts i actes

En les últimes 24 hores, el nombre de persones detingudes ha augmentat en un 8,2 per cent respecte del dilluns, en haver-se detingut a 98 persones, la qual cosa suposa que des que va entrar en vigor el Reial decret s’han detingut a 2.150 persones insolidàries.

D’altra banda, les sancions per infringir la normativa de l’Estat d’Alarma van disminuir en un 6 per cent, perquè ahir es va proposar per a sanció a 4.072 persones, la qual cosa suposa un total de 143.329 persones sancionades des del començament de l’Estat d’Alarma.

Fronteres

Quant al control de fronteres terrestres amb França i Portugal, en les últimes 24 hores s’ha denegat l’entrada al nostre país a 446 persones i s’han controlat 11.956 vehicles i 13.820 persones”.