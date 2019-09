Connect on Linked in

L‘alcalde torna a exigir una reunió entre els ajuntaments i l’organisme gestor per a buscar una solució

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha demanat hui a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) que «actue i deixe actuar» en la neteja del llit del riu per a evitar episodis com el que viuen les platges del sud de la localitat on després de l’última gota freda s’acumulen muntanyes de canyes i residus.

La màxima autoritat local considera que per part de l’Administració de la conca hi ha hagut «laxitud» en la seua obligació de netejar el llit «des de fa molt temps» i ara «Cullera torna a pagar les conseqüències».

El primer edil cullerenc estima que la CHJ ha d’«agilitzar els permisos» per a la neteja dels llits urbans «i donar-los reduint la burocràcia».

No obstant això, recorda que els trams urbans del Xúquer són «insignificants» en comparació amb el conjunt del llit. «El problema no són tant els llits urbans com la resta del riu on la CHJ ha d’assumir la seua responsabilitat», ha dit.

De fet, Mayor posa com a exemple que fou el mateix ajuntament el que va haver d’assumir la neteja de l’assut de la Marquesa després que durant més d’un lustre la Confederació «no llevara ni una mala herba».

Solucions

Jordi Mayor reitera que ha de produir-se un encontre entre la CHJ i els ajuntaments per a posar en marxa un pla d’actuació immediat. De fet, des del consistori ja es va sol·licitar el divendres una reunió amb l’organisme sense que encara s’haja produït cap resposta directa.

«L’única cosa que sabem són les seues declaracions en premsa. Ha d’haver-hi una comunicació directa amb l’Administració local i demostrar-se que hi ha voluntat de solucionar el problema d’una vegada per sempre. No poden continuar obviant que cada vegada que es produïx una gota freda hi ha una catàstrofe ambiental a les nostres platges, la qual té també una dimensió econòmica, ja que afecta directament al turisme», ha declarat.

Mentrestant, el consistori treballa a marxes forçades per a netejar com més prompte millor les canyes i els residus que s’amunteguen en la vora de les platges del Marenyet, l’Estany i el Brosquil. La prioritat és que els arenals tornen a la normalitat per a evitar que es produïsquen més danys ambientals i molèsties als veïns. Des del consistori ja donen per perduda la temporada de bany en estes platges.