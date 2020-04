DeteCCovid un sistema que ajudaria a establir el risc de contagi de Covid-19 a través del rastreig de mòbils

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ha sigut desenvolupat pels investigadors de la UPV de València i ho posen a la disposició de les autoritats sanitàries per a la gestió de la pandèmia

Investigadors de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertanyents a l’Institut VRAIN, han desenvolupat DeteCCovid, una eina informàtica basada en un algorisme que, rastrejant els mòbils de forma totalment anonimizada, que ajudaria a detectar a les persones que han estat pròximes a un usuari contagiat amb COVID-19 i classificaria el risc de contagi en funció de l’a prop que haja estat i del temps de contacte.

L’algorisme de DeteCCovid utilitza sèries de dades proporcionades des de diverses fonts: de manera col·laborativa i anònima mitjançant el GPS en una app que els ciutadans voluntaris poden instal·lar en el seu mòbil, i mitjançant dades, també anònims, proporcionats per operadores de telefonia mòbil.

Vicent Botti assenyala que el sistema ha sigut testat, per a altres aplicacions, amb més de 2.000 milions de tuits geolocalizados durant els últims cinc anys. Els tuits representen dades reals de persones reals amb localitzacions reals i, per tant, permeten inferir el funcionament amb dades més massives com serien els de les apps o les teleoperadoras. Una vegada validada, posen DeteCCovid a la disposició de les autoritats sanitàries, amb l’objectiu de contribuir al control i gestió d’aquesta pandèmia.