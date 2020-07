Els primers respiradors valencians adquirits per la Generalitat ja són als hospitals i en procés d’instal·lació i posada en funcionamient

Connect on Linked in

La Comissionada de Presidència, María José Mira, destaca que s’han rebut els 100 equips fabricats a Llíria per Temel i Power Electronics, dels quals s’han distribuït 90 als centres sanitaris i els altres 10, el dimarts



María José Mira subratlla “la fortalesa i capacitat d’adaptació del teixit industrial valencià per a generar un ‘clúster’ autonòmic de material sanitari i no dependre dels mercats internacionals”

La Comissionada de Presidència de la Generalitat per al subministrament de material sanitari enfront de la COVID-19, María José Mira, ha anunciat que els primers respiradors invasius de fabricació valenciana ja estan en hospitals de la xarxa pública de la Comunitat Valenciana i en aquests moments es troben en fase d’instal·lació i posada en marxa.



María José Mira ha recordat que la Generalitat va encarregar 100 respiradors invasius, ampliables fins a 500, a l’aliança formada per les empreses valencianes Temel i Power Electronics. D’aquests equips, s’han distribuït ja 90 entre els departaments sanitaris valencians i els restants deu s’entregaran el dimarts.

Els respiradors reforçaran la capacitat dels hospitals per a l’atenció a malalts en les unitats de vigilància intensiva, si fóra necessari. En aquests moments, només hi ha quatre pacients amb COVID en les UCI dels hospitals valencians, enfront dels quasi 400 que va arribar a haver-hi en els pitjors moments de la pandèmia, a principis del mes d’abril.



La Comissionada de Presidència ha subratllat que, “afortunadament, en la Comunitat Valenciana, a diferència d’altres territoris, el sistema d’UCI no va arribar a col·lapsar, però hem de preparar-nos per a qualsevol eventualitat i és el que estem fent durant tot aquest temps en què s’ha reduït la incidència de la malaltia”.

Segons ha destacat María José Mira, l’adquisició d’aquests equips “s’emmarca en les accions de planificació per a preparar el sistema públic valencià amb la finalitat de poder reaccionar davant qualsevol eventualitat derivada de la pandèmia”. “El virus segueix ací i mentre no hi haja bovina no podem baixar la guàrdia”, ha recalcat.

Distribució per hospitals

Dels 100 equips adquirits a Temel i Power Electronis, que s’han distribuït en funció de l’estimació de necessitats dels diferents centres sanitaris, s’han remés 12 a l’Hospital La Fe; altres 10 s’han enviat a l’Hospital de Clínic-Malva-rosa; 9, a l’Hospital General de València; i 8 cadascun a l’Hospital General de Castelló i a l’Hospital General d’Alacant.

Així mateix, s’ha remés 7 respiradors a cadascun dels hospitals Arnau de Vilanova, Doctor Peset i La Ribera; 6, a l’Hospital Sant Joan d’Alacant i d’altres al d’Elx; i dos cadascun als hospitals de Vinaròs, La Plana, Sagunt, Requena, Gandia, Xàtiva-Ontinyent, Alcoi, la Vila Joiosa, Elda i Orihuela.

Mercat autonòmic sanitari

A la contractació a empreses valencianes d’aquests 100 respiradors invasius, ampliables fins a 500, se suma la compra d’altres productes, com a màscares, bates o pantalles de protecció ocular a empreses radicades en la Comunitat Valenciana com Cleanity, Orliman, Emo, Marie Claire, Càndid Penalba, Cotoblau, Associació d’Empresaris d’IBI, Laboratoris Maverick, Vayoil, Cañete SA, Casa Mediterrània, Mila Rosa o Albaida Quality.

La responsable per a la coordinació dels subministraments enfront de la COVID-19 ha ressaltat “la fortalesa i capacitat d’adaptació del teixit industrial valencià per a donar resposta a les necessitats derivades de la pandèmia”.

“Aquesta crisi ens ha demostrat que és imprescindible tindre la capacitat de no dependre dels mercats exteriors per a proveir-nos de material bàsic de protecció sanitària. És estratègic el poder comptar amb un mercat autonòmic per a no estar supeditats als mercats internacionals”, ha recalcat.