Alfafar inicia la campanya de Sant Donís per a la promoció del consum local

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Aquesta iniciativa cerca potenciar el consum tradicional i local a través d’un sorteig.

Els participants hauran de compartir una imatge en xarxes socials amb les seues compres realitzades en comerços locals.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha iniciat la campanya Sant Donís 2020, una iniciativa que busca posar en valor l’activitat econòmica i empresarial de la localitat, aprofitant el consum tradicional en aquestes dates, a més d’incentivar la participació del públic general i comerços locals en el projecte de promoció i innovació comercial, Alfafar Comercial.



Aquesta campanya contempla la celebració d’un sorteig de dos caps de setmana per a dues persones per compres realitzades en el comerç local, amb motiu de la celebració de la festa regional.



Per a participar, els enamorats i enamorades hauran de compartir en les seues xarxes socials una fotografia en parella amb els seus regals amb motiu de Sant Donís, com per exemple la tradicional mocadorà. Les compres hauran de realitzar-se en comerços amb seu social a Alfafar de l’1 al 14 d’octubre.



En aquest sentit, les persones participants hauran de publicar la seua fotografia en les seues xarxes socials, Instagram o Facebook, del 9 al 14 d’octubre, nomenant a @alfafarcomercial i al comerç d’Alfafar en el qual hagen realitzat les seues compres. A més, serà necessari seguir a @alfafarcomercial en totes dues xarxes socials.



El dia 15 d’octubre se celebraran dos sortejos de dos caps de setmana (24 i 25 d’octubre) per a dues persones a Benidorm: un dels sortejos es realitzarà entre les fotos compartides en Facebook, i l’altre per les publicades en Instagram.



A partir del 15 d’octubre, el Ajuntament d’Alfafar contactarà amb les persones premiades, perquè puguen justificar les seues compres realitzades en el termini estipulat (de l’1 al 14 d’octubre) mitjançant tiquet de compra.