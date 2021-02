‘Parlem de sexe?’, una xarrada virtual per a promoure l’educació sexual entre la joventut

Connect on Linked in

Les persones interessades també podran participar de manera anònima en aquest encontre virtual

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alcàsser organitza ‘Parlem de sexe?’, una xarrada online sobre sexualitat, recomanada per a joves d’entre 12 i 15 anys. L’activitat sorgeix davant la necessitat detectada de la gent jove del municipi de tindre una educació sexual dintre dels seus propis nuclis familiars o en els centres educatius.

Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, la Regidoria de Joventut plantejarà diverses accions: la primera d’ella serà ‘Parlem de sexe?’ i es realitzarà, donades les circumstàncies sanitàries actuals, de manera online a través d’una plataforma de videoconferències.

En paraules del regidor de Joventut Xisco Martínez, «estem molt contents d’arrancar un tema tan important com és aquest per a la joventut i fer-ho de la mà d’una gran professional com és Esperanza Gil, ja que sabrà orientar de forma adequada, i resoldre aquells dubtes que, moltes vegades, tant costa de tractar, bé en la mateixa família o bé en altres espais. Per tant, serà una bona iniciativa per a començar a tractar i abordar aquest tema i del qual esperem una gran participació i, per descomptat, seguir fent educació en valors».

Un punt de vista que també comparteix l’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, que anima a la població jove a «participar d’una trobada virtual que, a més de poder resoldre tots els seus dubtes sobre la sexualitat, contribueix a crear una societat més lliure i sense prejudicis».

A l’encontre virtual, que serà el dissabte 6 de març, assistirà la psicòloga, sexòloga i comunicadora Esperanza Gil com a oradora, la tècnica coordinadora de joventut, Lara Genovés, en qualitat de moderadora, i tots aquells i aquelles joves que vulguen assistir a l’encontre.

Els i les interessades en assistir, hauran d’emplenar un formulari d’inscripció per a rebre l’enllaç de la reunió: https://forms.gle/qgWDpwKfYg4WDK1U6.

Les dades recollides en aquest qüestionari seran totalment confidencials. A més a més, en cas que els i les joves no vulguen identificar-se, poden entrar a la reunió amb un pseudònim o sobrenom, mantenint apagada la videocàmera i realitzant les seues consultes al xat de la reunió. Totes aquestes facilitats van a encaminades a aconseguir la màxima participació, segons afirma Lara Genovés: «L’objectiu és que els joves no tinguen por a participar i preguntar totes aquelles inquietuds que puguen tindre. La informació en matèria de sexualitat és un dret per a totes les persones, inclòs a edats primerenques».

Alguns dels temes, que s’abordaran durant la xarrada, són el concepte de sexualitat, la diversitat sexual, els canvis puberals, la neteja i higiene corporal i alimentària, l’anatomia sexual, la menstruació, internet i sexualitat o prevenció de l’abús sexual, entre altres.

Segons afirma Esperanza Gil, «la ignorància sexual és una pandèmia amb fatals conseqüències per a la qual la millor vacuna és l’educació especialitzada».