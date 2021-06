2.000 persones han trobat treball en l’últim mes a València, la meitat són joves menors de 30 anys

Connect on Linked in

“La ciutat està eixint de la crisi econòmica, es troba en un moment de recuperació, després de l’impacte patit per la pandèmia sanitària del coronavirus”, segons ha afirmat hui la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, en donar compte que, “durant l’últim mes, a València l’atur ha descendit en totes les franges d’edat”. I de les 2.000 persones que s’han incorporat al món laboral al maig, quasi 1.000 són joves menors de 30 anys.

La regidora Pilar Bernabé ha informat de l’evolució de la desocupació a València, “molt inferior al d’altres ciutats espanyoles”, i ha explicat les accions que es duen a terme a través de València Activa “per a promoure l’ocupació a la ciutat”.

Pel que fa a les dades de la desocupació, publicats per Labora, el Servici Valencià d’Ocupació i Formació, l’edil ha recordat que, actualment, 64.000 persones empadronades a la ciutat es troben sense treball, enfront de les 70.000 persones registrades en l’atur el juny de 2015, quan l’actual govern local va iniciar el seu primer mandat. “En el mateix mes de 2020, abans de l’impacte de la pandèmia, el nivell de creació d’ocupació havia aconseguit una xifra rècord a València, amb només 53.000 persones en l’atur”, ha destacat Bernabé, després d’incidir en el fet que, “ara, amb la crisi, i respecte a les grans ciutats, València és la ciutat que més ràpid ha crescut a l’hora de generar ocupació”.

L’edil ha realitzat una comparativa amb altres ciutats, i ha detallat que mentre a València l’evolució de la desocupació ha sigut d’un 21%, a Madrid i a Barcelona este percentatge ha ascendit al 24 i al 30%, respectivament. D’altra banda, l’evolució anual d’este indicador ha sigut d’un 0% a València, d’un 2,6% a Madrid i d’un 2,3% a Barcelona.

RESPONSABILITAT I ESTABILITAT ECONÒMICA

Pilar Bernabé ha parlat de València “com a capital de la responsabilitat, que, al seu torn, ha generat estabilitat”, i ha assegurat que “estos factors i l’esforç empresarial i el de les administracions que han advocat per la protecció social i no per les retallades, ens permeten dir que València és la gran ciutat d’Espanya més ràpid està creixent en creació d’ocupació i més ràpid està eixint crisi”.

En este sentit, Pilar Bernabé ha destacat la “importància” de les polítiques actives d’ocupació desenvolupades per l’Ajuntament de València a través de València Activa. “Impulsem nous serveis, projectes i programes per a seguir amb la reactivació del mercat de treball i l’economia local”, ha dit.

I entre les citades polítiques “per a continuar afavorint la creació d’ocupació”, ha destacat, per exemple, “les que impulsen a les persones emprenedores i advoquen per la igualtat” com són: la reobertura de Co-Crea-et, un espai coworking que dona suport a iniciatives socials en barri de Benicalap; l’obertura del Espai Lidera, en Guillen de Castro, “per a ajudar les dones a avançar professionalment”; i la formació del programa Treballem Iguals, que inclou 21 cursos per a 585 dones.

A més, Pilar Bernabé ha citat els plans d’ocupació posats en marxa per a l’estiu, així com les accions conjuntes amb la Generalitat, i la col·laboració públic privada. “Tot això acompanyat del suport a les xicotetes empreses i diferents sectors econòmics, que des d’abril de 2020 ha suposat un desemborsament de més de 34 milions d’euros, ens ha permés eixir de la crisi i recuperar ocupació”, ha conclòs.