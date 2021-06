2.533 alzirenys han rebut bonificacions per utilitzar l’Ecoparc

Connect on Linked in

Des de la Regidoria de Serveis Urbans s’enceta una nova campanya informativa, en esta ocasió es pretén conscienciar a la ciutadania en l’utilització de l’Ecoparc.

Les informadores cíviques estan hui en la zona del mercat i en els pròxims dies ho faran en distints punts de la ciutat repartint la informació referent a l’Ecoparc: horaris i,sobre tot, recordant la bonificació que podem obtindre en els nostres rebuts per la simple acció de reciclar.

Encara que lluny del que seria desitjable en quant a conscienciació del reciclatge cal seguir donant passos endavant per tal de què el reciclatge siga habitual en el nostre dia a dia. «Per la quantitat d’habitants d’Alzira som la ciutat amb major número de rebuts amb bonificació per utilitzar l’Ecoparc, ara fa un any, en juny de 2020, 2.533 alzirenys hi havien rebut bonificacions», ha manifestat Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans.

Deguem seguir incrementant esta xifra. Aconseguir-ho és tan senzill com mostrar voluntat i conscienciació davant el medi ambient. Cal recordar que qui més recicla, menys paga, eixa és la filosofia que es vol transmetre des de la Regidoria de Servies Urbans de l’Ajuntament d’Alzira.

L’actual campanya es suma a anteriors per tal d’informar, entre altres qüestions, que no deguem deixar els trastos que ja no necessitem al costat dels contenidors embrutant el entorn urbà i degradant la imatge que oferim com a ciutat. Encara que esta pràctica continua sent una constant a Alzira anem donant passos cap al pensament de reciclar, tal i com ho demostren les dades de rebuts amb bonificació.

El dissabte 5 de juny es celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. Les polítiques a nivell estatal, comunitat i local han anat inclinant-se cap a l’afavoriment de la transició ecològica, per tal de protegir i defensar la biodiversitat del planeta, però açò no serà possible fins que nosaltres com a ciutadans no prenguem consciencia dels beneficis que estes bones pràctiques ens reporten.