20 anys de ciclocròs a Sueca

El tradicional trofeu ciclopedestre, que se celebrarà el proper 11 d’octubre, es reforça amb mesures preventives per a estrenar rang internacional

El Trofeu de ciclocròs ‘Ciutat de Sueca’ arriba en 2020 a la seua vintena edició. Per commemorar-ho, la prova farà un salt de qualitat i estrenarà rang internacional amb la categoria C2. Este dissabte, al circuit ubicat junt al camí del cementeri, s’ha presentat oficialment la cursa que se celebrarà, sota una sèrie de mesures preventives per la Covid-19, el proper diumenge 11 d’octubre.

A l’acte han assistit l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, la regidora d’Esports, Celia Beltrán, i el president de l’Escola Ciclista Sueca, Hilario Redondo, als qui ha fet costat també el campió d’Espanya elit de ciclocròs, Felipe Orts, qui ha aprofitat este cap de setmana per entrenar sobre el traçat de Sueca junt als seus companys i companyes de l’equip professional Teika UCI Team.

“La prova de ciclocròs de Sueca és tot un referent a la Comunitat Valenciana i volem que ho siga encara més. La societat ens demana que programem activitats culturals, esportives i d’oci sempre des de la responsabilitat i la prevenció. I això és el que estem fent a Sueca reprenent l’agenda cultura i festiva amb coneixement. L’esport també ha de tindre cabuda en esta nova normalitat i hem de ser capaços, entre tots, de fer-ho possible.“, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

Vázquez ha posat en valor la dedicació de l’Escola Ciclista Sueca estos últims mesos. “Han treballat molt per a poder traure endavant esta competició tan arrelada a Sueca. Des del principi, s’han bolcat en prioritzar les mesures preventives per a que el ciclisme torne als carrers com està fent-se a molts altres pobles de la nostra Comunitat”, ha incidit l’alcalde.

Per la seua banda, la regidora d’Esports, Celia Beltrán, també s’ha mostrat il·lusionada davant “el repte que suposa projectar-se al món també a través de l’esport“. Segons Beltrán, “el ciclocròs se suma ara als escacs com a esdeveniment esportiu anual internacional, i com a administració pública estem molt il·lusionats i amb ganes de seguir donant suport a este tipus d’iniciatives“.

Beltrán ha mostrat també la seua satisfacció per poder reunir als millors especialistes d’esta disciplina. “Tindre a Sueca a esportistes de la talla de Felipe Orts o Lucía González serà un luxe. No obstant, a mi com a regidora em fa especial il·lusió vore córrer en casa a la nostra Sara Bonillo, una de les joves amb més talent per a l’esport que tenim a Sueca”, ha destacat Beltrán.

El president de l’Escola Ciclista Sueca, Hilario Redondo, ha mostrat el seu agraïment a l’Ajuntament de Sueca “pel seu inestimable suport al ciclisme“. Redondo ha posat en valor el treball de l’Escola Ciclista Sueca des que el 1991 es celebrara la primera edició del Trofeu de ciclocròs. “En tots estos anys, la prova ha conegut quatre emplaçaments diferents. Alguns anys ens vam veure obligats a no celebrar-la per falta de circuit però mai hem desistit. Açò és un premi a l’esforç per mantindre viva una disciplina de ciclisme hivernal que és molt atractiva tant per als que la practiquen com per als que van a veure-la“, ha afegit.

Per últim, el campió d’Espanya de ciclocrós, l’alacantí Felipe Orts, no podia ocultar la seua alegria per poder debutar enguany a la Comunitat Valenciana. “És un honor per a mi encetar esta temporada tan complicada a la meua terra. De menut he corregut moltes vegades la prova de Sueca i guarde molts bons records. El club de Sueca sempre ha posat molta cura en la seua carrera i l’ha mimada fins l’últim detall. Espere poder disfrutar eixe dia amb l’afició valenciana i començar amb bon peu la campanya”, ha afirmat el de la Vila Joiosa.

El 20é Trofeu Internacional de Ciclocròs ‘Ciutat de Sueca’ serà la primera prova puntuable per a la Copa d’Espanya de Ciclocròs de la Reial Federació Espanyola de Ciclisme. A pocs dies per a la seua celebració, ja han confirmat la seua presència a Sueca els millors especialistes nacionals de la disciplina: Felipe Orts, campió d’Espanya elit; Lucía González, campiona d’Espanya elit; Aida Nuño, set vegades campiona nacional; Iván Feijoo, campió d’Espanya sub23; Kevin Suárez, subcampió d’Espanya elit; o Gonzalo Inguanzo, subcampió d’Espanya sub23. També estaran a Sueca altres ciclistes destacats com Irene Trabazo, Paula Suárez, Ismael Esteban o la mundialista suecana Sara Bonillo.