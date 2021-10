234 nous agents reforçaran la plantilla de la Policia Local de València

Print This Post

L’Ajuntament de València ha celebrat hui el Dia de la Policia Local, l’homenatge que anualment es rendix a la Policia Local, amb motiu de la festivitat del cos de seguretat municipal. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha presidit l’acte de lliurament de condecoracions que distingix les millors actuacions que han realitzat els efectius policials i premia el seu sacrifici en el compliment del deure, el valor, el mèrit o la llarga trajectòria professional. Durant l’acte, Ribó ha destacat “la incorporació durant els pròxims mesos de 234 efectius policials.

L’alcalde Joan Ribó ha estat acompanyat del regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, i altres membres de l’equip de govern, així com del Comissari Principal Cap de la Policia Local, José Vicente Herrera. En la seua intervenció, Cano ha subratllat la important labor i dedicació dels membres de la Policia Local durant la pandèmia.

Esta edició s’ha fet lliurament de les medalles al mèrit policial corresponents als dos últims anys, ja que en l’edició anterior no es va poder realitzar per la situació sanitària. S’han entregat 57 medalles al mèrit policial amb distintiu blau, que premien una trajectòria o “la realització amb èxit un servici en el qual, per la seua extraordinària dificultat o importància, s’hagen evidenciat rellevants qualitats professionals o cíviques”; i 21 esments especials, que destaquen la relació i col·laboració amb la Policia Local.