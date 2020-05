26 associacions de Paterna demanen a l’Ajuntament una ciutat més humana i més verda en la desescalada del covid19

Connect on Linked in

L’Aliança per l’Emergència Climàtica ha impulsat un manifest “per a la reorganització de Paterna postCovid19” que volen que siga debatut pels grups polítics per a ser aprovat en el Ple

Nombroses entitats, entre elles la pràctica totalitat de les associacions veïnals, associacions de defensa de la naturalesa, culturals, ampas, scouts, etc., i moltes persones a títol individual han signat el manifest impulsat per l’Aliança per l’Emergència Climàtica de Paterna i SAB en el qual es demana a l’alcalde que done un pas avant i, conjuntament amb la resta de grups polítics, es posen en marxa per a fer una tasca que Paterna necessita ara urgentment: reorganitzar la ciutat per a facilitar la vida en la desescalada del Covid19 i per a escometre canvis, en molts casos de poc cost, que permetran fer una ciutat molt més humana, més sana i més sostenible.



El manifest, de 15 punts, planteja, entre altres mesures, reduir la velocitat en tots els nuclis urbans a 30 kmh, convertir en zona de vianants establement el carrer Major i també altres carrers perquè les persones puguen mantindre la distància de seguretat, apostar per la bicicleta perquè siga el vehicle usual per als desplaçaments en tota la ciutat. “El cotxe no pot envair tot l’espai públic, ens hem acostumat a això, però no és natural”, expliquen des de l’Aliança. “A més, la relació entre més gravetat del Covid19 i majors índexs de contaminació ens diu que hem de preservar la qualitat de l’aire, és a dir, reduir la contaminació i, per tant, la presència del cotxe a la ciutat”.



El manifest planteja també reverdir Paterna plantant molts més arbres en els nuclis urbans fins a arribar a 25 m²/h en poc temps, i protegir àrees naturals com Les Moles, que “a més d’un pulmó verd, per la seua ubicació en el centre dels diversos barris de Paterna es pot convertir en el nexe d’unió no motoritzat entre els diferents barris amb diferents senderes ben condicionats que siguen transitables a peu i amb bicicleta”.



Les entitats també demanen determinació al consistori per a reclamar al conseller España més freqüències de la línia 2 del metro, que ara són de les més baixes de l’àrea metropolitana; plans de mobilitat per als polígons industrials; suport als cultius ecològics de l’horta amb formació per a noves agricultores/ors; impuls a l’economia local, i en l’àmbit educatiu transmetre valors relacionats amb la importància de la durabilitat dels productes i la necessitat de reduir el consum per a reduir també la petjada ecològica.



D’altra banda, el manifest ressalta que la crisi sanitària ha deixat una profunda crisi social en barris com la Coma, que és important anar resolent amb ajudes públiques que el consistori ha de sol·licitar i articular.



Finalment, el manifest recorda a l’Ajuntament que l’aprovació de la declaració d’emergència climàtica feta al setembre de 2019 li compromet, entre altres coses, a reduir les emissions de CO₂ a zero en 2040, a apostar per l’energia 100% renovable i l’eficiència energètica i a fer una gestió eficient de l’aigua i dels residus. Aquests objectius ambiciosos, però aconseguibles, requereixen voluntat política que les entitats signants demanen a tot l’Ajuntament.



“Esperem que el consistori debata el contingut del manifest en el pròxim ple i que tots els grups polítics aporten la seua energia i espenta perquè Paterna avance en la senda de la sostenibilitat”, han conclòs des de l’Aliança.