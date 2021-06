27 agents de les policies locals de la comarca participen en un curs sobre prostitució i explotació sexual

Connect on Linked in

Més de la meitat dels municipis que integren la comarca va tindre almenys un agent entre els admesos a la formació organitzada per l’Institut Valencià de Seguretat Publica i Emergències (IVASPE).

Un total de 27 agents de les policies locals dels municipis de la comarca de l’Horta Sud han participat en una formació sobre prostitució i explotació sexual en la Comunitat Valenciana organitzada per l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE). Més de la meitat de les localitats van tindre almenys a una persona admesa.

Les policies locals de la comarca van presentar un total de 60 sol·licituds a la formació de les quals van ser admeses 27 a causa de la gran demanda no sols de la comarca de l’Horta Sud. És per això que, des de l’organització de la formació, s’anuncia una nova edició pròximament que puga satisfer el total de les sol·licituds presentades.



Destaca la implicació de les policies locals dels municipis més afectats per l’explotació sexual de dones a la comarca com Albal, Catarroja o Beniparrell amb 10 agents en total admesos en la formació. El curs, que es va realitzar el mes de maig passat, tenia com a objectiu la sensibilització i la prevenció de les causes que perpetuen la prostitució evidenciant les greus conseqüències sobre les dones víctimes així com la repercussió social de l’explotació sexual i la tracta.



En un total de cinc sessions es van repassar aspectes com els drets de la víctimes de prostitució i tracta, els aspectes jurídics del tràfic i l’explotació sexual de persones o la demanda i el mal ús de les noves tecnologies que poden conduir a noves maneres d’explotació sexual.



La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz es va reunir el mes d’abril passat amb el secretari autonòmic d’Emergències José María Ángel al qual se li va exposar la problemàtica amb la prostitució i el tràfic de dones a la comarca focalitzada en les vies de servei de la V-31 i la necessitat de formació de les policies locals dels municipis de l’Horta Sud en aquest sentit.



“La gran demanda de formació dels cossos de policia local de la comarca en cursos com aquest ens demostra la gran implicació i responsabilitat que estem posant tant els ajuntaments com la pròpia Mancomunitat en l’erradicació d’una xacra com la prostitució i l’explotació d’éssers humans”, ha explicat Sanz.