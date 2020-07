3 famílies de l’Alcúdia han celebrat un centenari aquest 2020

Print This Post

Enrique Bono al mes de gener, Francisco López en ple confinament i, dijous 30 de juliol, Teresa Chover



2020 és un any de dificultats i temors, però també hi ha bones notícies i esdeveniments que cal celebrar, com ara que algú arribe a l’edat de cent anys.

El dijous 30 de Juliol, va ser l’aniversari de Teresa Chover Madramany, coneguda en el poble com Teresa la Chovera, que va tindre al seu costat tota la família, entre ells el membre del mític grup Al Tall, Vicent Torrent, casat amb la filla de la centenària. El veïnat del carrer Sant Pere i amistats de tot el poble van entrar a veure-la en estrictes torns de visita, per tal de no ajuntar molta gent a casa.

L’alcalde, Andreu Salom, i la regidora de Festes i Gent Major, Amparo Martín, van passar a felicitar-la en nom del poble de l’Alcúdia i a dur-li un socarrat com a recordatori dels seus 100 anys.

Just un dia abans, Alcalde i regidora van anar a casa d’un altre centenari, Francisco López López, amb un poc de retard perquè havia fet els anys en el mes d’abril, en plena pandèmia, i calia ajornar la visita fins que acabara la situació de confinament i la família ho considerara prudent.

Originari de Requena, Francisco va fundar a principis dels seixanta una fàbrica de sidra a l’Alcúdia, la gent més gran de la Ribera recordarà, sobretot per la marca La Cuna. A hores d’ara, este emprenedor de 100 anys està en molt bona forma i té una memòria prodigiosa i un gran sentit de l’humor. Com a mostra un detall: En rebre el socarrat de mans de l’Alcalde, li va preguntar si hi havia més models, perquè ell volia tota la col·lecció

A estos dos aniversaris s’ha de sumar també el d’un tercer centenari que se va celebrar a finals de gener, amb un berenar al centre de Dia, el d’Enrique Bono Palop, què també van compartir Andreu Salom i Amparo Martín.

Són tres persones de l’Alcúdia que són història viva de l’últim segle.