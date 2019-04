35 bombers prenen possessió com a interins en el Consorci

Connect on Linked in

Hui han pres possessió 35 bombers interins en un acte encapçalat pel president de la Diputació, Toni Gaspar, i el president del Consorci Provincial de Bombers de València, Josep Bort.

Aquests 35 bombers van superar totes les proves de fase d’oposició del 2016 però no van obtenir plaça i han acabat el curs de formació de 250 hores. “Fa només uns dies vam fer un acte de reconeixement als bombers que es jubilaven i hui estem ací per a rebre a les noves generacions. Molta sort”, ha afirmat Gaspar.

“A partir d’ara, aquest 35 bombers passen a cobrir les necessitats actuals del Consorci. Des del principi hem fet una forta aposta per ampliar la plantilla i els mitjans necessaris per continuar vetlant per la seguretat dels ciutadans”, ha destacat Bort. El responsable del Consorci s’ha dirigit a dirigido a los nuevos efectivos: “Esteu formant-vos per a ser grans professionals, l’aprenentatge transcorre al llarg de la vida, aprofiteu-lo. Mantingueu la flama viva de la il·lusió, la societat espera molt de vosaltres”, ha afirmat Bort als nous bombers.

El curs de 250 hores de caràcter eminentment pràctic ha comprès matèries relacionades amb el maneig dels diferents equips del Consorci, els procediments d’actuació en incendis d’interiors i forestals, el maneig de vehicles i el rescat aquàtic i en accidents de trànsit.

En l’acte, celebrat en el saló de Plens, també han estat presents l’inspector en cap del Consorci, José Miguel Basset; el gerent del Consorci, José Manuel Ballester i el secretari general, Juan Jiménez.

“Després de quasi 4 anys, aquesta direcció ha gestionat 3 oposicions de bombers, amb més de 100 funcionaris i més important, quasi 260 bombers que han accedit al Consorci. Acabeu de convertir-se en bombers. Benvinguts”, ha dit el gerent.

L’actual direcció del Consorci ha gestionat les oposicions convocades en 2014 i desenvolupades en 2015 i va convocar un procés selectiu de 49 places l’any 2016 al qual ara se suma aquest nou procés amb 41 places de bomber-conductor. A aquesta oposición s’han presentat 1.208 persones de les que 1.142 han sigut admeses en el procés.

Per últim, l’inspector en cap també ha volgut donar-los l’enhorabona. “Aneu a gaudir de uns companys que vos poden ensenyar molt. Comenceu una professió, deixeu-vos voler per aquesta professió. Benvinguts”.