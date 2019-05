500.000 euros a les ajudes per a projectes de cooperació agrària

Connect on Linked in

Unes ajudes que s’emmarquen dins del Pla per al Desenvolupament Rural.

La Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient ha convocat, a través de les resolucions de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, les ajudes per a diversos projectes de cooperació agrària dins del Pla per al Desenvolupament Rural, segons recull el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La primera convocatòria té com a objectiu impulsar projectes de cooperació relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre productors i centres d’investigació amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics, entre les quals es troben les plantes aromàtiques i medicinals, fruita seca, varietats autòctones i cultius tallafocs.

La dotació pressupostària per a aquests projectes de cooperació és de fins a 367.000 euros, dels quals 67.000 euros es reserven per a l’exercici de 2019 i 300.000 euros per a 2020. Per a més informació, consultar ací.

Per part seua, la segona convocatòria d’ajudes permetrà subvencionar projectes de cooperació relacionats amb la valorització de restes vegetals en experiències d’agrocompostaje o uns altres, la fi de les quals siga evitar l’ús del foc per a l’eliminació de restes agrícoles.

La dotació pressupostària per a aquests projectes de cooperació és de fins a 183.000 euros, dels quals 33.000 euros es reserven per a l’exercici de 2019 i 150.000 euros per a 2020.