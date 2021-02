52 persones s’incorporen a treballar a l’Ajuntament de València amb el pla d’ocupació municipal

Print This Post

Les 52 persones beneficiàries del Pla d’ocupació municipal s’incorporen a treballar a l’Ajuntament, on desenvoluparan funcions en diversos servicis durant nou mesos. Aquest programa, dirigit a persones desocupades registrades en l’agència d’ocupació de València Activa, té un cost d’1.000.620,59 euros. La regidora responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha destacat que “amb aquest pla incidim en els dos col·lectius més greument afectats per la crisi: les persones majors de 55 anys i les persones desocupades menors de 30 anys”.

Bernabé ha remarcat la importància de “desenvolupar accions des de l’administració per combatre l’atur, i més en moments com l’actual” i ha defensat que “els valencians i valencianes han de sentir les administracions públiques més prop que mai, i més en moments com els que estem travessant”.

Les 52 persones beneficiàries del Pla d’ocupació municipal exerciran treballs de perfils tan diversos com ara psicòlegs, arquitectes, administratius o treballadors socials, entre altres.

La regidora ha insistit que “des de l’Ajuntament, i més concretament des de València Activa, en aquest nou any continuarem treballant per oferir oportunitats a aquelles persones que busquen ocupació, amb especial atenció cap a aquells col·lectius que més dificultats tenen a l’hora d’inserir-se en el mercat laboral. A més, ajudarem les nostres pimes i autònoms i autònomes per ser més competitius i perquè així puguen crear més ocupació i de major qualitat”.