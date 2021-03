8M: L’Ateneu Mercantil projectarà en la seua façana vídeos i missatges per a commemorar el Dia de la Dona Treballadora

Connect on Linked in

Durant tota la jornada s’emetran enregistraments i imatges amb missatges de les sòcies, que suposen el 48,2% del mapa de l’entitat cultural

“Enguany no procedeixen celebracions presencials però sí accions reivindicatives com aquesta”, ha dit Carmen de Rosa

L’Ateneu Mercantil de València celebrarà el 8M, Dia de la Dona Treballadora, amb una iniciativa que passa per evitar accions presencials que impliquen concentració de gent. Per a això, la institució sociocultural utilitzarà part de la seua façana, pròxima a l’entrada principal de l’edifici en la Plaça de l’Ajuntament, per a desplegar una pantalla led de tres metres d’alt per tres d’ample. En el monitor s’aniran projectant microvídeos amb diferents missatges i imatges sobre l’important paper que tenen les dones en tots els sectors de la societat valenciana.

Al llarg del dia es reproduiran fotos i vídeos al·lusius d’actes que l’Ateneu Mercantil ha celebrat en diferents àmbits durant els últims anys per a festejar el Dia de la Dona Treballadora. Entre els enregistraments s’emetrà un missatge per part de la presidenta de l’Ateneu Mercantil, Carmen de Rosa, que en 2013 es va convertir en la primera dona al capdavant de la presidència d’aquesta institució amb més de 142 anys d’història.

En l’actualitat, la paritat no sols marca el nombre de components en la junta directiva de l’Ateneu Mercantil, amb cinc dones en l’òrgan rector, ja que també existeix en el mapa social de l’entitat on un 48,13% són dones.

Carmen de Rosa, durant la seua intervenció, reinvidicará l’apoderament de la dona en un dia tan assenyalat i en la projecció del qual apareixeran igualment bona part del gruix de dones ateneístes així com dones rellevants que van visitar la institució en els últims temps per a sumar-se a la celebració del 8M.

“El Dia de la Dona Treballadora és la jornada triada per a proclamar que a les nostres mans està la possibilitat de construir un món millor, més just per a la dona; que contemplem la paritat i la igualtat ja com una cosa natural; perquè les nostres xiquetes, les dones del futur, vegen incrementada la seua participació en llocs rellevants, en la presa de decisions, en l’accés al poder i en tots els aspectes de la seua vida personal i professional”, ha comentat la presidenta de l’Ateneu.

Sobre el motiu d’aquesta iniciativa Carmen de Rosa ha comentat que enguany, amb motiu de la pandèmia i en plena fase de desescalada “no procedeixen celebracions presencials però sí accions reivindicatives com aquesta per a homenatjar les dones”.

Des de fa quasi una dècada, l’Ateneu Mercantil de València va decidir prendre part activa a l’hora de commemorar el Dia de la Dona, i amb aqueixa fi tots els 8M, inclòs l’any passat, programava diferents accions en les seues instal·lacions com a conferències, debats, exposicions i tallers literaris per a posar en valor el paper fonamental que les dones exerceixen en la societat. Tot per a promocionar la igualtat i enaltir el protagonisme de la dona en diferents aspectes de la societat.