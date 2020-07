A Alzira s’estan realitzant rebaixos en les voreres del carrer Verge de la Murta

Connect on Linked in

La millora de l’accessibilitat en les voreres de la ciutat d’Alzira és una constant que ha experimentat un notable abans en els últims cinc anys. Des de la Regidoria de Serveis Urbans es continua actuant en les zones d’Alzira on encara cal millorar l’accessibilitat, cas del carrer Verge de la Murta, on en estos dies s’està procedint a la realització dels rebaixos en les voreres que està previst finalitzen la pròxima setmana.

Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans, ha manifestat que “Des de l’Ajuntament tenim com a objectiu el condicionar l’accessibilitat de la nostra ciutat al cent per cent, per això no deixem de realitzar obres d’adequació en els carrers que ho necessiten, com el cas dels rebaixos de les voreres del carrer Verge de la Murta. Estes obres de millora faciliten la mobilitat de les persones de més edat; les de mobilitat reduïda; així com la de la ciutadania en general”.