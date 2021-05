A Cullera naix una nova falla

L’Associació Cultural Falla Faro Mar es convertix en la setzena comissió fallera en actiu de la Ciutat.

En reunió telemàtica de presidents que la Junta Local Fallera de Cullera va celebrar el passat

març, amb l’aprovació per unanimitat de les quinze Falles de Cullera i amb el vistiplau posterior del Molt Il·lustre Ajuntament de Cullera, ens complau anunciar la incorporació a la Junta Local Fallera de Cullera de la Falla Faro Mar. Son temps difícils per a tots, més si cap per al món faller, però això no frena als cullerencs i cullerenques que els ha fet agafar forces per dur endavant el repte de crear una nova comissió fallera.

La nova Falla obtindrà el cens número 17, pel fet que la desapareguda ‘Falla El Pontet’ seguix mantenint el seu històric número de cens. S’ubicarà a la zona del Far, la seua demarcació comprendrà des del C/Francesc Quevedo fins a l’Avgda. Del Dossel, i al capdavant de la Falla Faro Mar estarà José Manuel Martínez Rodríguez com a president, que compta ja amb mig centenar de fallers que l’acompanyaran amb esta iniciativa.

De fet, Martínez ha destacat que ’Cullera és una ciutat amb molta vida social, cultural, esportiva, turística, festiva i molt fallera i a la zona del Far trobàvem a faltar eixe ambient faller que agafa la resta de la població al mes de març’ i afegix: ’Som gent vinculada al barri, gent que hi estem allí tot l’any que tot i ser una zona denominada com a tranquil·la, ens agrada tindre activitats i creguem que així, a més a més, unirem més si cap al veïnat’.

José Luis Renart, president de la JLF de Cullera afirma que les Falles de Cullera estan

d’enhorabona, ‘una vegada més demostrem que som un poble de falles, un poble que viu 365 dies a l’any entorn d’esta festa que tantes alegries ens aporta i esta és una d’elles. No podíem tancar l’exercici de millor manera que amb la incorporació d’una nova comissió’.

Per la seua part, el regidor de Falles de Cullera, Javier Cerveró ha volgut accentuar que ‘des del

M.I. Ajuntament de Cullera volem agrair als fundadors el bon fer i la il·lusió amb la qual han dut endavant el projecte, des del consistori i com no, de forma particular vull aprofitar estes línies per a donar-los l’enhorabona i fer-los saber que ací estem per a tot el que necessiten’.

Després de la reunió entre la Comissió de Seguiment i la consellera Ana Barceló, el fet que s’haja donat llum verda a la celebració de les Falles al segon semestre d’este 2021 i la creació de la nova comissió fallera a la nostra ciutat, pareix que les falles seran realitat de nou i podrem lluir i cridar al món que som Patrimoni Immaterial per la UNESCO!